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Kültür - Sanat

Bir arabanın içinde bulundu! Bu reçetenin yazıldığı tarih çok şaşırtacak

Yeniakit Publisher
2023-03-31 10:58:00 -
Bir arabanın içinde bulundu! Bu reçetenin yazıldığı tarih çok şaşırtacak

Sümerler dönemine ait tarihi reçeteyi jandarma ele geçirdi.

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde jandarma tarafında yapılan operasyonda, Sümer dönemine ait olduğu değerlendirilen el yazması tıp reçetesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, Gömeç'te tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin aracında yapılan aramada; Sümerler dönemine ait olduğu değerlendirilen el yazması tıp reçetesi ele geçirildi. Yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışma ile ilgili adli süreç başlatıldı.

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