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Yerel Bir anlık hata nelere sebep oluyor! İşte Kırıkkale'de yaşanan trafik kazaları
Yerel

Bir anlık hata nelere sebep oluyor! İşte Kırıkkale'de yaşanan trafik kazaları

Yeniakit Publisher
2024-09-20 11:19:00 -

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kırıkkale'de şehrin farklı noktalarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde, sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kurallarına uymaması nedeniyle yaşanan kazaların öne çıktığı görüldü. Kavşaklarda hız limitlerinin aşılması ve dikkatsiz dönüşlerin kazalara neden olduğu dikkat çekiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarının önlenmesi için trafik kurallarına uyulmasının ve dikkatli araç kullanılmasının önemini vurguladı.

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