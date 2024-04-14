  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran’dan İsrail’e: Sizi vuracağız ama tam isabet olmayacak! Trump’ın o ifşaatı yeniden gündemde

Fenerbahçelileri şaşırtan görüntü! Alex'in heykeli ortadan kayboldu

İşte o anlar! İran vurdu Türkiye’den görüntülendi

Kırgızistan Meclis Başkanı Müslüman isimlerinden rahatsız oldu! Bütün isimlerimiz Arapça!

Putin desteğini açıkladı! ABD İran’a saldırırsa savaşa İran lehine biz de dahil oluruz

Merhamet elimiz dünyayı sardı

“Şeytani rejim bir hata yaptı ve cezalandırılmalı” dedi! İran esti gürledi 10 yaşındaki çocuk yaralandı ve mesele sonuçlandı

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Akaryakıtta yeni dönem! Geri sayım başladı!

“Oy yoksa, hizmet de yok” ile suçlandılar, 174 kişiyi kurtardılar!

İsrail dımdızlak ortada kaldı! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı
Yaşam Bir anlık hata başına neler açtı! Hem araba hem 2 milyon TL çalındı
Yaşam

Bir anlık hata başına neler açtı! Hem araba hem 2 milyon TL çalındı

Yeniakit Publisher
2024-04-14 15:56:00 -

İstanbul Arnavutköy'de aracın kontağını açık bırakan vatandaşın hem otomobili hem de 2 milyon TL'si çalındı.

Arnavutköy’de kontağı açık bırakan vatandaşın aracını ve içindeki 2 milyon TL’yi çalan hırsız, otomobil ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı. Araç içerisinden 54 bin 650TL nakit para çıkarken, hırsızın aracı çalma anı kameraya yansıdı.

Olay Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde dün saat 22.42 sıralarında meydana geldi. Ercan Giray (44) isimli bir şahıs 34 FOS 938 plakalı aracı ile cadde üzerinde çanta almak için durdu. Aracın torpido kısmında çanta içerisinde 2 milyon TL nakit para bulunuyordu. Torpido kısmanda 2 Milyon TL olan aracından inan Giray, aracını üzerinde kontak açık şekilde bıraktı. O sırada cadde üzerinden gelen bir şahıs aracı çalarak kaçtı. Otomobilinin çalındığını anlayan Ercan Giray, polisi arayarak ihbarda bulundu. Giray polis ekiplerine Şamlar’da bulunan bir piknik alanı işletmecisi olduğunu, aracı içerisinde bulunan 2 milyon TL'nin bu işletmenin aylık hasılatı olduğunu ifade etti. Polis ekipleri ihbar üzerine şüpheli şahsı yakalama çalışması başlattı.

Kovalamaca sonunda yakalandı

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranan şahsın 00.09 sıralarında Bolluca’da bir benzin istasyonundan çaldığı araca yakıt aldığını belirlendi. Araç ile İmrahor Meydan’da görülen şahıs kovalamaca sonrası yakalandı. Araç içerisinde yapılan kontrollerde ise şüpheli şahsa ait 3.7 gram narkotik madde ele geçirildi. Ekipler tarafından yakalanan şüpheli şahıs Özcan Elbir Elde (26) ve çalınan araç çekici ile Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Ercan Giray’a ait aracın torpido siyah el çantası içerisinde toplamda 54 bin 650TL nakit para ele geçirildi. Giray’ın 1 milyon 950 bin TL’si ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, hırsızın aracı çalma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Pazarlık payı bile yokmuş! Satışa çıkan yalının fiyatını duyan şaşkına uğradı
Pazarlık payı bile yokmuş! Satışa çıkan yalının fiyatını duyan şaşkına uğradı

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pazarlık payı bile yokmuş! Satışa çıkan yalının fiyatını duyan şaşkına uğradı

9 günlük sefa cefaya döndü! İstanbul’a dönüş yolu kilit
9 günlük sefa cefaya döndü! İstanbul’a dönüş yolu kilit

Gündem

9 günlük sefa cefaya döndü! İstanbul’a dönüş yolu kilit

Tatilin acı bilançosu: 66 kişi öldü
Tatilin acı bilançosu: 66 kişi öldü

Gündem

Tatilin acı bilançosu: 66 kişi öldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23