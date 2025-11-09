  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var

Mahir Ünal saha çalışmalarını anlattı! Seçmen 'Çözüm Erdoğan' diyor

Özgür Özel’in en önemli seçim vaadi can yakmaya devam ediyor: ‘Burada içmeyin’ dedi, öldürüldü!

Deaş’a darbe! Şanlıurfa ve Gaziantep’te şafak baskını

Başına 10 milyon dolar ödül koymuşlardı! Şara CENTCOM komutanlarıyla basket oynadı

“Sözde akademisyen kılıklı” diye başladı, sonrası fena… Barış Yarkadaş CHP’li isme verdi veriştirdi

10 ilde dev operasyon! Onlarca gözaltı... 5,8 milyar dolar çarpmışlar

CHP’nin hesaplarına erişim için mahkemeye başvuran Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu bize her türlü desteği veriyor!

Muhaliflerin iddiaları soruldu! Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

İrlanda’dan İsrail hamlesi! "Men edilsin”
Sağlık Bir anlık hata az daha canına mal oluyordu! 2 yaşındaki çocuğun bağırsakları delindi
Sağlık

Bir anlık hata az daha canına mal oluyordu! 2 yaşındaki çocuğun bağırsakları delindi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Bir anlık hata az daha canına mal oluyordu! 2 yaşındaki çocuğun bağırsakları delindi

İstanbul’da 2 yaşındaki çocuk, iddiaya göre toplu iğne yutunca ölümden döndü. İnce bağırsağını delen 3 santimlik iğne, 1 saat süren acil operasyonla çıkarıldı.

İstanbul’da meydana gelen olayda, 2 yaşındaki bir çocuk iddiaya göre toplu iğne yuttuktan sonra fenalaştı. Şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetleri üzerine hastaneye kaldırılan minik çocuğun yapılan tetkiklerinde, yaklaşık 3 santimlik bir iğnenin ince bağırsağı deldiği ortaya çıktı.

Aile rahat bir nefes aldı

Babaanne, küçük çocuğun şikayetleri üzerine Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerde 2 yaşındaki çocuğun ince bağırsağında yaklaşık 3 santimlik toplu iğne olduğu ve bağırsağı deldiği belirlendi. Görüntülemeler sonrası 30 Ekim akşamı Çocuk Cerrahisi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Sefa Sağ ve ekibi hemen ameliyata girdi. Başarılı operasyonla iğne olduğu noktadan alınırken aile de rahat bir nefes aldı. Doç. Dr. Sağ ise taburcu edilen hastasının durumuna ilişkin bilgi verirken yabancı cisim yutmalarına karşı ailelere önemli uyarılarda bulundu.

İnce bağırsak delindi

Çocuklarda yabancı cisim yutulmasına yönelik konuşan ve hastasına ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Sefa Sağ, "Soluk borusuna kaçması durumunda çocuğun Allah göstermesin ölümüyle veya ömür boyunca yatağa bağımlı kalmasıyla neticelenebilecek sonuçlar doğurabiliyor. Yutulması durumunda da gastrointestinal sistemin herhangi bir yerine takılmadığı müddetçe ekseriyâ yabancı cisimlerin dışarıya çıkmasını bekliyoruz. Yabancı cisim yutulmasını 2 grupta inceleyebiliriz. Sıvı ve katı cisimler olarak sıvı; evde kullanılan kimyasal temizlik malzemelerinin yutulması çok ciddi problemler oluşturabilmekte. Ağızda, yemek borusunda ve midede yanıklar meydana getirebilmekte. Uzun dönemde çocukların hayat kalitesini oldukça etkileyen sonuçlar doğurabilmekte. Katı cisimlerden de ekseriyâ kendiliğinden çıkmasını bekleriz ancak böyle delici, kesici aletlerin yutulmasında ise herhangi bir bağırsağın veya gastrointestinal sistemin bir parçasında delinmeler meydana getirebiliyor. Bu çocuğumuzda da aynen böyle bir hadise meydana gelmişti. Sanırım 1 gün önce ailenin yuttuğunu tahmin ettiği bir yabancı cisim; toplu iğne. Ertesi gün bağırsakta delinmeyle sonuçlanmış ve çocukta da ciddi semptomlar meydana getirmişti. Bu şekilde hasta bize başvurdu. Tetkikler sonucunda yabancı cismi tespit ettik, semptomları ve bulgularına göre de çocuğu ameliyata aldık. Yaklaşık 3 santim boyunda bir toplu iğnenin ince bağırsağı deldiğini, ince bağırsaktaki içeriğin de karın içerisine dolduğunu gördük. Ameliyatı başarılı bir şekilde tamamladık, yaklaşık 1 saat süren bir ameliyattı" dedi.

"Çocuğun ölümüyle sonuçlanabilecek bir hadiseydi"

Heimlich Manevrasının herkes tarafından bilinmesi gerektiğini aktaran Doç. Dr. Sağ, sözlerine şöyle devam etti, "Soluk borusu haricinde bir yutulma şüphesi varsa mutlaka sağlık profesyonellerinin haberi olması gerekiyor. Sıklıkla gördüğümüz mıknatıs yutma, özellikle çoklu yutmalarda bağırsaklarda delinmeleri sıklıkla görebiliyoruz. Saat pilleri, disk piller mide sıvısıyla etkileşime girip midede delinmeler meydana getirebiliyor. İçerdiği cıva gibi çeşitli kimyasalların vücuda karışmasıyla çocuk sağlığını çok ciddi tehlikeye sokabilecek sonuçlar doğurabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 1 milyondan fazla çocuk 1 yıl içerisinde ev kazalarından kaybediliyor. Bunları minimuma indirmek mümkün. Evdeki temizlik maddelerinin kilitli dolaplarda saklanması veya çocuğun yutabileceği maddelerin ise çocuktan uzak tutulması önemli çünkü çocuklar belli bir yaş grubuna göre ağzıyla bazı cisimleri tanımayı tercih edebiliyor. Bu cisimler de soluk borusuna veya yemek borusundan gastrointestinal sisteme kaçabiliyor, dikkatli olmak çok önemli. Hastamız, 2 yaşındaydı, fark edilmemesi çok mümkün değil çünkü çocukta çok ciddi bir karın ağrısı, kusma vs. söz konusuydu, ameliyatını yapmasaydık Allah göstermesin çocuğun ölümüyle sonuçlanabilecek bir hadiseydi"

Öte yandan, yaklaşık 3 santimlik toplu iğne filme yansıyan görüntüsüyle gözler önüne serildi.

5 yılın ardından yeniden yürüdü! Cezayirli tır şoförü Türkiye’de şifa buldu
5 yılın ardından yeniden yürüdü! Cezayirli tır şoförü Türkiye’de şifa buldu

Sağlık

5 yılın ardından yeniden yürüdü! Cezayirli tır şoförü Türkiye’de şifa buldu

Çok geç belirti veriyor! Sessiz katil her geçen gün yayılıyor
Çok geç belirti veriyor! Sessiz katil her geçen gün yayılıyor

Sağlık

Çok geç belirti veriyor! Sessiz katil her geçen gün yayılıyor

Belirtiler geçse de tehlike sürüyor! Dakikalarla yarışılan hastalık
Belirtiler geçse de tehlike sürüyor! Dakikalarla yarışılan hastalık

Sağlık

Belirtiler geçse de tehlike sürüyor! Dakikalarla yarışılan hastalık

Geç fark edildiğinde ölümcül oluyor! Dünyada her yıl 2 milyon ölüm
Geç fark edildiğinde ölümcül oluyor! Dünyada her yıl 2 milyon ölüm

Sağlık

Geç fark edildiğinde ölümcül oluyor! Dünyada her yıl 2 milyon ölüm

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siber farelere MİT operasyonu! 24 site kapatıldı
Gündem

Siber farelere MİT operasyonu! 24 site kapatıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı, siber casuslara yönelik yeni bir operasyona imza attı. MİT ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği or..
Kaporta ustasının hainliği böyle görüntülendi: İkinci el piyasasının canına okudular
Gündem

Kaporta ustasının hainliği böyle görüntülendi: İkinci el piyasasının canına okudular

Ağır hasarlı bir otomobili onaran bir kaporta ustasının, fabrikanın orijinal kaynak izlerini okul silgisiyle taklit ettiği anlar sosyal medy..
Siz Vera’ya ne diyeceğinizi düşünürken...
Gündem

Siz Vera’ya ne diyeceğinizi düşünürken...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Siz Vera’ya ne diyeceğinizi düşünürken..." başlıklı yazısı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23