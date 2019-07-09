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Bir anlık dikkatsizlik pahalıya patladı! 4 yaralı

Datça-Marmaris karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

09 Temmuz 2019 Salı 11:39
Bir anlık dikkatsizlik pahalıya patladı! 4 yaralı

Datça-Marmaris karayolunda iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Gülgün Taşkın yönetimindeki 42 FM 762 plakalı araç Datça istikametinden Marmaris istikametine seyir halinde iken Hatice Çetinkaya yönetimindeki 34 HHL 18 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile birlikte her iki araçta bulunan iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandılar. Yaralılar sağlık kuruluşlarında tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:39
  1. Datça-Marmaris karayolu
  2. Trafik kazası
  3. yaralılar var

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