Bir anlık dalgınlık sonu oluyordu! Her şey kask kamerası tarafından kaydedildi!
Samsun’da seyir halindeki motosiklet sürücüsü durakta bekleyen belediye otobüsüne bir anlık dalgınlık sonucu arkadan çarptı. O anlar kask kamerasına yansıdı.
Kaza, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Ömürevleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Mehmet Esat Altuntaş (21) seyir halindeyken, durakta duran belediye otobüsüne bir anlık dalgınlık sonucu arkadan çarptı.
O anlar ise başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.