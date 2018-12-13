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Bir anda yere yığıldı! Küçük kızın ani ölümü

Afyonkarahisar'da kent merkezinde bulunan Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur, arkadaşları ile teneffüse çıktığı sırada bir anda yere yığılarak yaşamını yitirdi.

13 Aralık 2018 Perşembe 10:46
Bir anda yere yığıldı! Küçük kızın ani ölümü

Afyonkarahisar’da ilköğretim 3. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, eğitim gördüğü sınıfta bir anda yere yığılarak yaşamını yitirdi. Küçük kızın ani ölümü ailesini ve sınıf arkadaşlarını yasa boğdu.

Acı olay, dün Afyonkarahisar'da kent merkezinde bulunan Atatürk İlkokulunda meydana geldi. 3. sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur, 2. ders sonunda sınıftan teneffüse arkadaşları ile çıktığı esnada bir anda yere düştü. Öğrencisi Bağatur'u yerde gören öğretmeni Doğan Demirok ilk müdahale olarak kalp masajı yaparak 112 Acil Servis ekibine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kız öğrenci Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen küçük Sabiha kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bağatur'un ölümü ailesinin yanı sıra sınıf arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu.

Minik kızın kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri sınıfta ve okulda inceleme yaptı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 10:46
  1. Afyonkarahisar
  2. Atatürk İlkokulu
  3. Sabiha Bağatur
  4. Küçük kızın ani ölümü

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