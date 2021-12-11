Bir anda suyun üstüne çıktı! Devasa büyüklükte...

Hatay'da sahil kıyısında yürüyen vatandaşlar, bir anda deniz üstünde beliren caretta carettayı görünce yetkililere haber verdi. Sahil güvenlik ekiplerinin bölgeye gelerek inceleme yapması üzerine, dava boyutlara sahip nesli tükenmekte olan carettanın ölmüş olduğunu belirledi.

Telef olmuş halde bulundu

İskenderun sahil kıyısında bir kaplumbağanın denizin üzerinde bir anda belirip hareketsiz durduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaplumbağanın nesli tükenmekte olan caretta caretta olduğunu ve telef olduğunu tespit etti.

Bacakları yüzmeye yarayacak biçimde kürek biçimi almıştır ve dış kenarlarında en fazla 2 tırnak bulunur.

Dalgıçların yardımı ile kıyıya çıkarılan caretta caretta, incelenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Tek seferde 100 yumurta bırakabilir (162'ye kadar tespit edilmiştir). Yavrular 2 aylık kuluçka döneminden sonra gece vakti yumurtadan çıkarak denize giderler.

Bir anda görüldü

Kaplumbağayı görüp yetkililere haber veren Havva Yiğit, "Sahilde oturuyorduk, bir anda suyun altından çıktı. Su ürünleri fakültesine haber verdik. Onlar da sahil güvenliği yönlendirdiler. İlgileniyorlar ama inşallah yaşıyordur" dedi.

Yaklaşık 106 milyon yıldır yeryüzünde oldukları düşünülmektedir. İnsanoğlunun yerleşme ve çoğalma kapasitesi yüzünden ve ışık kirliliği nedeniyle bugün sayıları giderek azalmaktadır.

'Gemi pervanesi çarpmış olabilir'

Caretta carettanın taşınmasına yardım eden balıkçılar da hayvanın sırtında parçalanma olduğunu belirterek gemi pervanesinin çarpmış olabileceğini söyledi.