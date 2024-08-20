Bir anda kovalamaya başladı! Küçük çocuk kaçarken başını çöp kutusuna çarptı!

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde bulunan bir oyun parkında meydana geldi. Oyun oynayan küçük çocuk park içerisinde yürüdüğü esnada yerde yatan bir köpek kalkarak çocuğa doğru koşmaya başladı. Köpeğin kendisine doğru koştuğunu gören çocuk, kaçmaya başladı. Kaçan çocuk düşerek kafasını çöp konteynırına çarptı. Kafasını çarpan çocuk yaralanırken olay anı parktaki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

“Çocuk parkta yürürken köpek kovalamaya başladı”

Parkta sürekli vakit geçiren ve torunlarının da saldırıya uğradığını belirten Cemil Döner isimli vatandaş, “Buradaki köpekler küçük çocuklara çok saldırıyorlar burada benim torunumu da ısırdı geçenlerde. Elimizden geldiği kadar biz buraya geliyoruz güven konusunda sıkıntımız yok ama bu sokak köpekleri çok rahatsız ediyor çocukları. Çocuk parkta yürürken köpek kovalamaya başladı, çocuklar kaçarken de düşerek kafasını konteynıra vurdu” dedi.

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