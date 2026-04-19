Bir anda karşılarına çıktı! Nesli tehlike altında, görüntülenmesi bile zor

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde doğa fotoğrafı çekmek için araziye çıkan vatandaşların karşısına, nesli tehlike altında bulunan sarı benekli semender çıktı. Vatandaşlar, semenderi, kamerayla kayıt altına alındı.

Sarı benekli semender nedir?

Türk semenderi ya da Ortadoğu lekeli semenderi, Türkiye ile birlikte Suriye, Lübnan, İsrail, Irak ve İran’da yaşayan, Salamandridae familyasına ait dikkat çekici bir semender türüdür. Eskiden Avrupa lekeli semenderinin alt türü olarak değerlendirilen bu canlı, bugün üç alt türüyle ayrı bir tür olarak anılmaktadır. Orman açıklıkları, su kenarları, taşlık ve kayalık alanlarda yaşayan Türk semenderi, habitat kaybı nedeniyle tehlike altında bulunan türler arasında gösterilmektedir.