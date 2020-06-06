Bir anda alev aldı dakikalar içerisinde kül oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde park halinde duran bir araç bir anda alev alınca dakikalar içerisinde küle döndü.

Konacık mahallesi, Gazderesi Caddesi Sinop iş merkezinde park halinde duran bir minibüs bir anda alev aldı. Tüm aracı kaplayan alevler dakikalar içerisinde aracı küle çevirdi. Sanayi esnafı alevleri görür görmez itfaiye ekiplerine haber veridi. Hızlı bir şekilde olay yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Muğla 911 ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Kısa sürede söndürülen minibüsün uzun süredir park halinde olduğu öğrenildi. Yangından can kaybı yaşanmazken araç ise kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri aracın yanma sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.