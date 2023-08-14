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Aktüel Bir an bile boş durmuyorlar
Aktüel

Bir an bile boş durmuyorlar

Yeniakit Publisher
2023-08-14 13:21:00 -
Bir an bile boş durmuyorlar

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde, ekiplerin yangın, kaza vb. olaylara müdahale çalışmalarından arta kalan zamanlarında moral ve motivasyon etkinlikleri düzenlenerek itfaiye erlerinin sürekli olarak kendini geliştirmesi sağlanıyor.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 24 saat esasına dayalı çalışma sistemi içinde yalnızca meydana gelen olaylara müdahale etmekle kalmıyor, personelin sürekli olarak kendini geliştirmesi amacıyla çeşitli organizasyonlar da düzenleniyor. İtfaiye Hizmet Binası’nda teşkilatın müsait olduğu zamanlarda arama kurtarma cihazlarının hassas kullanımını geliştirme oyunları oynanırken ekiplerin aniden gelişen olaylara karşı organize olma hızı, hassas kurtarma çalışmaları için denemeler, destekleme takozları ve ayırıcı, kesici ile denge, jenga oyunları düzenleniyor.

“İTFAİYENİN HER ANI EĞİTİMDİR”

Eğitimler hakkında yapılan açıklamada İtfaiye teşkilatının büyük bir sorumluluk taşıdığına dikkat çekilerek “itfaiyecinin her anı eğitim içerir. Bu meslek teknik bir iştir. Aynı anda fizik, kimya, biyoloji ve mühendislik bilgisi ister. İnsan yaşamının ince ipliğe bağlandığı durumlarda olayların seyrini değiştiren kişi itfaiyecidir. Allah’ın izni ve kendine olan güveni ile itfaiyecilerimiz her an vatandaşımızın yanında ve hizmetindedir” ifadeleri kullanıldı.

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