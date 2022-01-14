Bir Akşener klasiği: Büyük ikiyüzlülük! Dün duaya karşıydı, bugün dua etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, resmi Twitter hesabından bir dua paylaştı.

Cuma günü dolayısıyla paylaşım yapan Akşener, “Bizlere karanlık kuyulardan sabırla çıkmayı nasip et Allah’ım” ifadesini kullandı.

Akşener’in dualı mesajı, samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bundan birkaç gün önce, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin dualı konuşmasını eleştiren Meral Akşener, “İnşallah, maşallah üzerinden ortaya koyduğu bir tarif var, ekonomi temennilerle yönetilemez” demişti.

Akşener’in dua edilmesine karşı çıktığı halde sosyal medyada göz boyamak için dualı paylaşım yapması tepkilere neden oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, daha önce de dini konulardaki çelişkileriyle gündem olmuştu. Müslüman olduğunu ve hacca gittiğini belirten Akşener, yönetimde dini kuralların işlememesi gerektiğini söyleyerek laiklik vurgusu yapmış ve samimiyetsizliğini gözler önüne sermişti.