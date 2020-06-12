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Aktüel

Bir ailenin en acı feryadı, 6 yıl arayla 2 çocuklarını kaybettiler

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında bisiklet süren çocuk, kum yüklü kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:12:51 -
Bir ailenin en acı feryadı, 6 yıl arayla 2 çocuklarını kaybettiler

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında bisiklet süren çocuk, kum yüklü kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi. Aile 6 yıl öncede aynı isimdeki çocuklarını yine evlerinin önünde meydana gelen trafik kazasında kaybetti.


Edinilen bilgilere göre olay saat 11.30 sıralarında Erzurum’un Yakutiye ilçesi Gölbaşı Semtinde meydana geldi. Gürkan Z.(10) isimli çocuk evlerinin önünde bisiklet sürdüğü sırada ana yol üzerine çıktı. O sırada aynı istikametten gelen 25 EJ 026 plakalı kum yüklü kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi. Küçük çocuğun yakınları olayın ardından kamyon şoförüne saldırarak darp etmeye kalkışınca polis ekipleri kamyon şoförünü gözaltına aldı.



“İsmini taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı”


Öte yandan Gürkan Z.’nin aynı isimli abisiyle ortak kaderi paylaştığı ortaya çıktı. Ailenin 6 yıl önce yine evlerinin önünde oyun oynarken trafik kazasında Gürkan Z. isimli çocuklarını kaybettiklerini bunun üzerine küçük çocuklarının ismini değiştirerek Gürkan Z. ismini koydukları öğrenildi.


6 yıl arayla 2 çocuğunu kaybeden ailenin feryatları yürek dağladı. Gürkan Z.’nin ablası ve babası olaydan sonra baygınlık geçirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni yapılan işlemlerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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