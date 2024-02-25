Bir adım da bu şirketten geldi: nükleer güvenlik firmasını milyonlarca dolara satın aldı! Hedefimiz hizmet etmektir

Kamu güvenliği ve emniyet çözümlerinde küresel bir lider olan Cadre Holdings, Inc. (NYSE:CDRE), nükleer atık yönetimi ve radyasyon güvenliği ürün ve hizmetlerinde uzmanlaşmış bir şirket olan Alpha Safety Intermediate, LLC'yi satın aldığını duyurdu. Perşembe günü tamamlanan anlaşma, alışılagelmiş ayarlamalara tabi olarak 106,5 milyon dolarlık bir nakit ödemeyi içeriyor.

Artık Cadre Holdings'e bağlı bir birim olan Alpha Safety Intermediate, LLC, nükleer atık işleme, taşıma ve depolama ürünlerinin yanı sıra radyoaktif madde tanımlama ve koruma sistemlerinin tasarımı ve üretimi de dahil olmak üzere hem ticari hem de devlet sektörleri için kritik hizmetler sunmaktadır. Satın alma aynı zamanda yerinde destek hizmetlerini de kapsamaktadır.

Anlaşmada Cadre Holdings, belirlenen alıcı olan iştiraki Safariland, LLC'nin yükümlülüklerini garanti altına almıştır. Kapanışta, satın alma fiyatının 750.000 dolarlık bir kısmı, nihai işletme sermayesi rakamlarına göre gerekli ayarlamaların yapılması için emanet olarak tutulacaktır.

Satın Alma Anlaşması, her iki tarafın standart beyanlarını, garantilerini, taahhütlerini ve tazminatlarını içermektedir. Özellikle, Alpha Safety Intermediate, LLC, işlemin kapanışına kadar tutarlı uygulamaları sürdürerek olağan seyrinde faaliyet göstermeye devam etmeyi taahhüt etmiştir. Ayrıca şirket, anlaşma tamamlanana veya feshedilene kadar diğer potansiyel alıcılarla görüşme veya müzakere yapmamayı kabul etti.

İşlemle ilgili riskleri azaltmak için Alıcı, bir temsil ve garanti sigortası poliçesi yaptırmıştır. Bu poliçe, Satıcı Tarafların beyan ve garantilerindeki yanlışlıklar veya ihlallerden kaynaklanan zararları, Satın Alma Sözleşmesinde belirtilen belirli istisnalar ve limitlerle karşılayacaktır.

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Satın alma işleminin tamamlanması, yasal engellerin bulunmaması, beyan ve garantilerin doğruluğu, gerekli resmi izinlerin alınması, bir Emanet Sözleşmesinin imzalanması ve diğer standart koşullar da dahil olmak üzere çeşitli geleneksel kapanış koşullarına bağlıdır.