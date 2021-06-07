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Ekonomi Bir AB ve NATO ülkesi daha Türk SİHA'ları için harekete geçti
Ekonomi

Bir AB ve NATO ülkesi daha Türk SİHA'ları için harekete geçti

AB ve NATO üyesi olan Polonya'nın Bayraktar TB2'ler için Türkiye ile anlaşmaya varmasının ardından bir NATO ve AB ülkesi daha SİHA'ları incelemeye geldi. Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, beraberindeki heyetle birlikte Bayraktar TB2'nin üreticisi Baykar'ı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 15:46:00 - 2021-06-07 15:47:03
Bir AB ve NATO ülkesi daha Türk SİHA'ları için harekete geçti

Dünya medyasının manşetlerinden düşürmediği Türk İHA/SİHA'larına devletlerin ilgisi her geçen gün daha da artıyor.

Yakın zaman önce Polonya'ya 24 adet satılan Bayraktar TB2, şimdi de Letonya'nın radarında. Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, beraberindeki heyetle birlikte Bayraktar TB2'nin üreticisi Baykar'ı ziyaret etti.

Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni gezen Pabriks, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan bilgi aldı. Letonyalı bakan, Bayraktar TB2 önünde bir de poz verdi.

Baykar'ın Twitter hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Letonya Savunma Bakanı Sayın Artis ve beraberindeki heyet, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk" ifadelerine yer verildi.

Artis, Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ'ye de ilgi gösterdi. CEZERİ'nin içine girerek poz verdi.

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Yorumlar

Ali Demir

Aman bu güzel haberleri malum çevreler okumasın sonra çatlar patlarlar. FARK BU KARDEŞİM.  
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1905

gelsin babam gelsin kıskananlar çatlasın kıskananlar çatlasın
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