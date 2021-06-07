Bir AB ve NATO ülkesi daha Türk SİHA'ları için harekete geçti

Dünya medyasının manşetlerinden düşürmediği Türk İHA/SİHA'larına devletlerin ilgisi her geçen gün daha da artıyor.

Yakın zaman önce Polonya'ya 24 adet satılan Bayraktar TB2, şimdi de Letonya'nın radarında. Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, beraberindeki heyetle birlikte Bayraktar TB2'nin üreticisi Baykar'ı ziyaret etti.

Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni gezen Pabriks, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan bilgi aldı. Letonyalı bakan, Bayraktar TB2 önünde bir de poz verdi.

Baykar'ın Twitter hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Letonya Savunma Bakanı Sayın Artis ve beraberindeki heyet, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk" ifadelerine yer verildi.

Artis, Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ'ye de ilgi gösterdi. CEZERİ'nin içine girerek poz verdi.