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Teknoloji BİP uygulaması tablette kullanılıyor mu?
Teknoloji

BİP uygulaması tablette kullanılıyor mu?

Turkcell BiP nedir ve Turkcell BiP nasıl kullanır? soruları son günlerde merak ediliyor. WhatsApp'a alternatif uygulamalardan birisi olan BİP uygulaması mobilden kullanılmasının yanı sıra tabletten de kullanılıyor mu? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-01-13 20:11:00 -
BİP uygulaması tablette kullanılıyor mu?

Turkcell BiP, insanlar ile internet üzerinden anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme uygulaması olarak karışımıza çıkıyor. Bu özelliklerin yanı sıra, caps, silinen mesaj, grupça mesajlaşma, konum paylaşma, para transferi özellikleri de bulunuyor.

Uygulama, birebir veya grupça her zaman internet üzerinden ücretsiz olarak mesajlaşma imkanı sunuyor.

Bununla birlikte, uygulama rakipleri ile yarışmak adına çeşitli özellikler de sunuyor. Bu özelliklerin en başında para transferi özelliği de bulunuyor. Uygulamanın para transferi özelliği ile istediğin kişiye mesaj gönderiyor gibi kolayca para gönderebiliyorsunuz. IBAN, hesap no gibi karışık işlere girmene gerek kalmıyor. Kısacası para göndereceğin kişinin numarasını bilmen yeterli oluyor.

Para transferi özelliğinin yanı sıra uygulama, eğlenmenize yarayacak içerikler de sunuyor. Bu caps’lere ek, güzel çıkartmalar da bulunuyor. Ayrıca uygulamaya özel çıkartmalarda var. İstediğin zamanlarda kendi caps’ini yapabiliyorsunuz.

Uygulama içinde HD kalite görüntülü sohbet özelliği de bulunuyor. Bu özellik dışında, uygulamanın keşfet bölümü de bulunuyor. Bu keşfet bölümü ile spor, moda veya teknoloji gibi ilgi alanlarınıza dair son gelişmeleri takip edebiliyorsunuz.

BİP uygulaması tablette kullanılıyor mu?

Tablette sesli ve görüntülü görüşme için BiP tablet uygulamasını indirip kullanabilirsiniz.

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