BİP ile fotoğraf, video, konum gönderilir mi? sorusu BİP uygulamasını kullanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Turkcell’in BİP uygulaması da WhatsApp'a alternatif uygulamaların biri oldu. Peki, BİP ile multimedya paylaşımı yapılıyor mu?

BİP ile fotoğraf, video, konum gönderilir mi?

BİP uygulaması ile sohbet ekranında metin yazma alanının sağında bulunan gülen surata tıklayarak CAPS ve çıkartma içeriğine erişilebilir. Metin yazma alanının solundaki ataç ikonuna tıklayarak ise fotoğraf, video, titreşim, konum ve kişi paylaşımı yapılabilir.

BİP ile görüntülü görüşme

BİP, Turkcell tarafından geliştirilmiş bir mesajlaşma uygulamasıdır. iOS, Android kullanıcıları için geliştirilen BİP uygulaması, tüm operatörler tarafından kullanılabiliyor.“En İnovatif Uygulama” ödülünü kazanan BİP, kullanıcılarına hızlı ve güvenli mesajlaşma, kaliteli sesli ve görüntülü görüşme sağlıyor.