Biotrend ve Honeywell Ortaklığında İlk Tesis’in 2025 Yılında Faaliyete Geçmesi hedefleniyor!

Biotrend, 2021 yılı itibariyle bugüne kadar yürütülen süreç sonunda yeni kurulan Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi A.Ş. firması sermayesinde oluşacak ortaklık anlaşmasını imzaladı. Bu kapsamda kurulan şirkette Biotrend ile Honeywell iştiraklerinden UOP Limited arasında UOP Limited’in azınlık pay sahibi olacağı bir ortaklık yapısı da planlanıyor. İmzalanan anlaşma ile eş zamanlı olarak ekipman tedarik, üretim lisans ve garanti sözleşmeleri de imza altına alındı. Biotrend plastik atıkları geri dönüştürülmüş polimer hammaddesine (RPF) dönüştürmek için Honeywell’in UpCycle Process teknolojisini kullanmaya başlayacak.

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan: « Kurulacak tesis ile döngüsel ekonominin gelişimini mümkün kılacağız.”

Honeywell UOP ile Biotrend arasında ortaklık sürecine giden yol haritası çıkartıldıktan sonra taraflarca imzalanan anlaşma sonrasında konuşan Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan “Geri dönüştürülmüş plastik kullanımı için dünyanın önde gelen şirketlerinin önümüzdeki 5-10 yıllık süreç için dünyaya verdikleri taahhütler kapsamında geri dönüştürülmüş plastik ürününe her sene artan bir talep mevcuttur. Türkiye’de kurmayı planladığımız gelişmiş geri dönüşüm tesisinin bu talebe cevap verecek plastiğin orijinal hammaddesine geri dönüşüm sağlıyor olabilmesi ve gerçek bir döngüsel ekonomi modeline imkan veriyor olması sebepleriyle sadece Türkiye’de değil dünyada ilklerden biri olacağını görmekteyiz, Honeywell UOP’nin lisanslı UpCycle teknolojisini kullanacak olan tesisimizin başlangıçta yılda 60 bin metrik ton atık işleme ve geri dönüştürme kapasitesine sahip olmasını bekliyoruz. Tesisin hammadde girdisi Biotrend tarafından sağlanacak olup, tesisin modüler ekipmanları, teknolojisi ve başlatma, devreye alma ve teknik destek hizmetleri de dahil olmak üzere ilgili mühendislik çalışmaları Honeywell UOP Limited, tarafından sağlanacak. İzmir Bölgesinde kurulmasını tasarladığımız ileri geri dönüşüm tesisinin 2025 yılı içerisinde hayata geçirilmesini planlıyoruz.

Tesisin çıktısı ise yüksek talep gören ve katma değerli bir ürün olan RPF (Recycled Polymer Feedstock) için ise küresel blue-chip şirketleri ile uzun vadeli alım sözleşmeleri müzakere etmekteyiz.

Biotrend İleri Dönüşüm A.Ş. atık tedariği, atıkların işlenmesi ve kurulacak olan yeni tesisin işletmesini yaparken, Honeywell UOP Limited ise teknoloji ve işletme desteği sağlayan ortak taraf olarak görev alacak.” şeklinde açıklama yaptı. Mutlucan, “Tesis devreye girdiğinde, toplamda 260 kişiye istihdam sağlamakla beraber, fosil hammaddelere alternatif yenilenebilir kaynakla, ülkemize döviz girdisi de sağlanmış olacak. Alanında Türkiye’de ilk olacak tesisin dünya üzerinde bir örnek olacağına inanıyoruz. Bu tesisi takiben Türkiye’de ve çevre ülkelerde benzer tesislerin kurulması için de çalışmalarımız devam etmektedir. Biotrend olarak, biyodöngüsel ekonomi odaklı faaliyetlerimizi çevresel, sosyal ve pek tabi ekonomik değeri yüksek yatırımlara dönüştürüyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolundaki çalışmalarına güç katmaya devam edeceğiz.” şeklinde sözlerini noktaladı.

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