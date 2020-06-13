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"BIOStartup CoronaSprint" programı başladı

Program kapsamında Kovid-19 ile ilgili ilaç, aşı, cihaz, tanı ve dijital sağlık teknolojileri alanlarında sahadaki ihtiyaçlara yönelik çözümlerin uygulamaya alınması hedefleniyor

Yeniakit Publisher
2020-06-13 11:21:13 -
"BIOStartup CoronaSprint" programı başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kalkınma Ajansı "Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında desteklenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili ilaç, aşı, cihaz, tanı ve dijital sağlık teknolojileri alanlarında sahadaki ihtiyaçlara yönelik çözümleri uygulamaya almak amacıyla hayata geçirilen "BIOStartup CoronaSprint" programı başladı.

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneğinden (AIFD) yapılan açıklamaya göre, program AIFD tarafından Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) proje ortaklığında gerçekleştiriliyor.

İki ay sürecek programda Kovid-19 ile ilgili ilaç, aşı, cihaz, tanı ve dijital sağlık teknolojileri alanlarında sahadaki ihtiyaçlara yönelik çözümlerin uygulamaya geçirilmesi için çalışılacak.

Açıklamada projeye ilişkin görüşlerine yer verilen AIFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli, şunları kaydetti:

"Dünyada ilaç Ar-Ge sürecinin temel araştırma kısmının giderek daha çok startuplar üzerinden gerçekleştiği günümüzde, Türkiye'deki startupların küresel bir sorunun çözümü için BIOStartup CoronaSprint kapsamında bir araya gelmiş olması bizlere heyecan ve mutluluk veriyor. BIOStartup Programı ile elde edilen son 5 yılın tecrübe ve yetkinliği, küresel bir kriz anında bize çok çevik davranarak acil ve yeni ihtiyaçlara yönelik özel bir program tasarlama imkanı verdi. Diğer bir deyişle inovasyon kapasitesi bir anda ortaya çıkmıyor; uzun vadeli düşünüp, sabırla sürekli yatırım yapıp deneyim kazanmak gerekiyor. Geçmiş yıllarda yaptığımız özverili çalışmaların meyvesini bu kriz ortamında topluyoruz. Öte yandan, projenin sağlık ekosistemindeki çok değerli aktörler tarafından sahiplenilmesinin, inovasyon kültürünün desteklenmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kovid-19 gibi küresel bir sorunun karmaşıklığı ve daha uzun bir süre pandemi ortamının devam edeceği düşünüldüğünde, çok farklı sorun alanlarında etkili çözümlerin ancak ilaç endüstrisi, akademi, startuplar ve düzenleyici kurumlar gibi paydaşların bir araya gelmesiyle geliştirilebileceği düşüncesindeyiz. BIOStartup CoronaSprint, hem sorun alanlarının tespitinde hem de çözümünde katılımcı bir model uyguluyor ve bu alanda ihtiyaç duyulan geniş kapsamlı iş birliklerini hayata geçirme açısından hızlandırıcı bir rol üstleniyor."

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