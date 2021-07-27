BioNTech yeni aşı üreteceğini duyurdu | BioNTech yeni aşısı hangi hastalık için üretildi?

BioNTech, Almanya merkezli halka açık biyoteknoloji şirketidir. Bionteck, Pfizer ortaklığı ile koronavirüs için geliştirdiği Sinovac aşısı sayesinde dünyaya adını duyurmuştu. Biontech’in Ceo’su olan Uğur Şahin yeni aşı hedeflerini kamuoyu ile paylaştı. İşte merak edilen haberin devamı…

BioNTech yeni aşısı hangi hastalık için üretildi?

Türk asıllı bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurduğu BioNTech'in kurucuları yeni aşı hedeflerini kamuoyu ile paylaştı. Bioctech Ceo’su Uğur Şahin, sıtmaya karşı bir aşı geliştirme hazırlığı içerisinde olduklarını açıkladı. Şahin, her yıl milyonlarca insanı etkileyen sıtmaya karşı geliştirmeye hazırlandıkları aşının ilk denemelerine 2022'nin sonlarına doğru başlamaya hazırlandıklarının altını çizdi.Şirketin CEO'su Şahin, 'Yeniliklerimizi onlara en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırmaya kararlıyız' dedi.