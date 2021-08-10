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Sağlık BioNTech yan etkileri | Korona aşısı yan etkileri kaç günde geçiyor?
Sağlık

BioNTech yan etkileri | Korona aşısı yan etkileri kaç günde geçiyor?

BioNTech yan etkileri neler? Türkiye’de yaklaşık 78 milyon doza yakın koronavirüs aşısı yapıldı. Aşı olanlar ya da randevu alanlar yan etkileri araştırmaya başladı. Peki, BioNTech aşısının yan etkileri neler? BioNTech yan etkileri kaç günde geçer? BioNTech kas ağrısı yapar mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-10 09:28:00 -
BioNTech yan etkileri | Korona aşısı yan etkileri kaç günde geçiyor?

Uzmanlar koronovirüs salgınının sona ermesi, eski günlere dönüş için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerektiğini belirtiyor. Ülkemizde 10 Ağustos Salı günü saat 09.20 itibariyle 77.844.232 doz aşı uygulandı. 42.221.589 kişiye 1. doz aşı olurken toplam 29.816.466 kişi 2 doz aşı oldu. Aşı randevusu almak isteyenler ise Biontech’in yan etkilerinin neler olduğunu araştırıyor.

BioNTech yan etkileri | Korona aşısı yan etkileri kaç günde geçiyor?

BioNTech aşısının yan etkileri arasında kolda ağrı, baş ağrısı ve kas-eklem ağrısı gösteriliyor. Doktorlar bu yan etkilerin 1 ile 3 gün içerisinde ortadan kaybolduğunu belirtiyor. Pek çok kişi yan etkilerin ikinci dozdan sonra görüldüğünü ifade ediyor.

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