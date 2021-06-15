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Sağlık Biontech aşısı güvenli mi? Biontech aşısı olmalı mıyım?
Sağlık

Biontech aşısı güvenli mi? Biontech aşısı olmalı mıyım?

Biontech aşısı ne kadar etkili? Salgının noktalanması için aşılar büyük öneme sahip. Ülkemizde son günlerde aşılara yoğun ilgi gösteriliyor. Sinovac aşı tedariki sebebiyle şimdilik yalnızca Biontech aşı randevusu veriliyor. Peki, Alman aşısı güvenli mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-15 13:55:00 -
Biontech aşısı güvenli mi? Biontech aşısı olmalı mıyım?

Hangi aşıyı yaptırmalıyım? Türkiye’de aşılama 14 Ocak’ta başladı. Geride kalan beş ayda toplam 35 milyon dozun üzerinde aşı yapıldı. Aşı tedariki sebebiyle bir süredir Sinovac aşı randevusu verilmiyor. Bu sebeple aşı olmak isteyenler Biontech aşısını seçmek zorunda. Peki, Biontech aşısı güvenli mi?

Biontech aşısı güvenli mi? Biontech aşısı olmalı mıyım?

Uzmanlar, bulunan aşının yapılması gerektiğini söz konusu aşıların son derece güvenli olduğunu belirtiyor. Bazı uzmanlar ise bağışıklık sistemi düşük olanların Sinovac aşısını tercih olmasını tavsiye ediyor.

Yapılan bilimsel çalışmalar Biontech aşısının yüzde 96 etkili olduğunu ortaya koydu.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, “Ankara Üniversitesi olarak her iki aşının da Faz 3 çalışmalarına katıldık. Vatandaşlarımız, hangi aşıya erişirse o aşıyı yaptırmalı, bu çok önemli. Çünkü, hangi aşı olursa olsun net olarak gösterildi ki aşılar, ağır hastalığı ve ölümleri engelliyor. İngiltere'de sadece BioNTech yapılmadı, Astra-Zeneca da yapıldı. Bizim kullandığımız Sinovac aşısının yapıldığı ülkelerde de ölüm oranlarının ciddi oranda azaldığı görüldü. Bu veri bize de yansıdı, öyle ki Türkiye'de de artık 60 yaş üstünde ağır vakaları görmez hale geldik. Şu anda daha çok 40-60 yaş arasında. O nedenle, hangi aşıyı buluyorsak o aşıyı mutlaka yaptıracağız” dedi.

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