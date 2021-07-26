  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pendik'te zincirleme kaza: Yaralılar var
Katar Dışişleri Bakanlığı, Tunus'taki taraflara diyalog ve itidal çağrısında bulundu
Giresunspor’a Kolombiyalı stoper
Adana Demirspor transfere doymuyor
Sağlık BioNTech 3.doz şart mı? BioNTech 3. doz ne zaman yapılacak?
Sağlık

BioNTech 3.doz şart mı? BioNTech 3. doz ne zaman yapılacak?

Alman aşısı 3. doz ne zaman? 2 doz BioNTech aşısı olanlar 3.dozu ne zaman olmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, kimler 3.doz aşı olabilir?

Yeniakit Publisher
2021-07-26 15:36:00 -
BioNTech 3.doz şart mı? BioNTech 3. doz ne zaman yapılacak?

2 doz BioNTech olana 3.doz şart mı?  Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde BioNTech ve Sinovac aşıları uygulanıyor. 2 doz BioNTech aşısı olanlar kendileri için 3.doz hakkının ne zaman açılacağını, Alman aşısında 3.dozun şart olup olmadığını araştırıyor. Peki, Alman aşısında 3.doz şart mı?

BioNTech 3.doz şart mı? BioNTech 3. doz ne zaman yapılacak?

50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına 1 Temmuz itibariyle 3.doz aşı hakkı tanındı. Vatandaşlar 3.doz için arzu ettikleri aşıyı seçme haklarına sahip. 2 doz Alman aşısı olanlar 3.dozun gerekli olup olmadığını merak ediyor.

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Wall Street Journal’a konuştu. Şahin, “Antikor seviyeleri düşse bile, çoğu kişi ağır hastalığa karşı korunmaya devam edecek ve henüz üçüncü bir doza ihtiyaç duymayabilirler” dedi.

Saat kaça kadar aşı yaptırılabiliyor? Randevusuz aşı yapılıyor mu?
Saat kaça kadar aşı yaptırılabiliyor? Randevusuz aşı yapılıyor mu?

Sağlık

Saat kaça kadar aşı yaptırılabiliyor? Randevusuz aşı yapılıyor mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay