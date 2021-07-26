2 doz BioNTech olana 3.doz şart mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde BioNTech ve Sinovac aşıları uygulanıyor. 2 doz BioNTech aşısı olanlar kendileri için 3.doz hakkının ne zaman açılacağını, Alman aşısında 3.dozun şart olup olmadığını araştırıyor. Peki, Alman aşısında 3.doz şart mı?

BioNTech 3.doz şart mı? BioNTech 3. doz ne zaman yapılacak?

50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına 1 Temmuz itibariyle 3.doz aşı hakkı tanındı. Vatandaşlar 3.doz için arzu ettikleri aşıyı seçme haklarına sahip. 2 doz Alman aşısı olanlar 3.dozun gerekli olup olmadığını merak ediyor.

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Wall Street Journal’a konuştu. Şahin, “Antikor seviyeleri düşse bile, çoğu kişi ağır hastalığa karşı korunmaya devam edecek ve henüz üçüncü bir doza ihtiyaç duymayabilirler” dedi.