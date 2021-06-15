31 Mayıs Pazartesi günü yapılan kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayının aşı seferberliği olarak geçeceğini ifade etmişti. Aşı tedarikleriyle birlikte aşılamada bir hayli hızlanıldı. Son olarak yaş sınırı olmadan SGK’lılara aşı randevu hakkı tanındı. Aşı olanlar bir sonraki dozun ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Biontech 2.doz ne zaman kaç gün sonra yapılır?

Biontech 2.doz ne zaman? Biontech ikinci doz kaç gün arayla yapılıyor?

İlk doz Biontech aşısını yaptıranlar sistemden ikinci doz aşı randevularını ne zaman oluşturmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, Biontech iki doz kaç gün arayla yapılıyor. İki doz aşı arasında 4 ila 6 hafta süre bulunuyor. İlk aşınızı olduktan sonra MHRS’ye girdiğinizde 2.dozu en erken olabileceğiniz tarihin bilgisi sizinle paylaşılıyor. Çin aşısı da 28 gün arayla çift doz olarak uygulanıyor.