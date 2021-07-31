Koronavirüs salgınına karşı aşılama tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizde uygulanan toplam aşı miktarı 73 milyona yaklaştı. 41 milyona yakın 1. doz, 27 milyon ise 2.doz aşı uygulandı. Biontech aşısı yaptıranlar ise yan etkilerin ne zaman kaybolacağını merak ediyor.

Biontech 2. doz yan etkileri nedir? Biontech yan etkileri ne zaman geçer?

Biontech aşısısnın ilk dozdan ziyade ikinci dozda bazı hafif yan etkilere yol açtığı ifade ediliyor. Aşının yan etkileri olarak kolda ağrı, eklem-kas ağrısı, yorgunluk gösteriliyor. Söz konusu yan etkilerin 72 saat içerisinde kaybolduğu uzmanlarca ifade ediliyor.

Aşı yaptıran kişilerde nadir de olsa alerjik sorunlar yaşanabilir. Bu sebeple aşı yapıldıktan sonra kişiler bir süre hastanede ya da sağlık ocaklarında bekletiliyor. Aşının yol açabileceği ağrılar sebebiyle ya da alerjik bir sorun karşısında hızla sağlık merkezlerine başvurmanız son derece önemli.