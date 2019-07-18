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Binlerce yıldır tedavi için kullanılan hardal tohumunun faydaları sizi fazlasıyla şaşırtacak!

Bu haberi okuduktan sonra mutfaklarınızdan hardal tohumunu eksik etmek istemeyeceksiniz.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:49
Binlerce yıldır tedavi için kullanılan hardal tohumunun faydaları sizi fazlasıyla şaşırtacak!

Bitkisel tedavi yöntemleri binlerce yıldır insanlar tarafından tercih ediliyor. Modern tıp öncesinde kullanılan bitki, tohum ve çiçeğin birçoğu halen sağlık için kullanılıyor. Bu ürünler ilaç sanayinin de vazgeçilmezlerindendir. Söz konusu ürünlerden biri de hardal tohumudur. Asya'dan Afrika'ya kadar birçok ülkede hardal tohumu tedavi amaçlı kullanılmıştır. Beyaz, siyah ve kahverengi çeşitleri bulunan hardal tohumunun faydalarını gelin daha yakından öğrenelim.

Anti-kanser ürünü

Yapılan bilimsel çalışmalar hardal tohumunun içerisinde bulunan vitamin ve minarellerin kanser hücrelerinin büyümesini engellediğini ispatlamıştır.

Migren düşmanı

Migren hastalarını sevindirecek bir haberimiz var. Hardal tohumu şiddetli atakların önüne geçme konusunda bir hayli etkilidir. Hardal tohumu magnezyum açısından zengin olduğu için düzenli tüketildiğinde migren ataklarının şiddetini azaltır.

Semptomları azaltır

Hardal tohumu içerdiği magnezyum ve selenyum sayesinde romatizmal artrit semptomlarını bir hayli azaltır.

Uykusuzluğu son

Uyku uyuma probleminiz varsa; her gün bir yemek kaşığı hardal tohumu tüketerek mışıl mışıl uyuyabilirsiniz.

Bağırsakları düzenler

Hardal tohumu lif yönünden zengindir. Bu nedenle hardal tokumu düzenli ve ölçülü tüketildiğinde bağırsak sorunlarını ortadan kaldırır.

Kilo vermeye yardımcı

Lif nedeniyle hardal tohumu uzun süre tokluk hissi verir. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandıran hardal tohumu diyet yapanlar tarafından gönül rahatlığıyla kullanılır.

Tansiyonu dengeler

Bakır, demir ve magnezyum yönünden zengin olan hardal tohumu tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

Menopoz belirtilerini azaltır

Kadınlar için menopoz son derece zorlu bir süreçtir. Bu dönemde yaşanan semptomları en aza indirmek istiyorsanız düzenli olarak hardal tohumu tüketebilirsiniz.

Astım

Yapılan bilimsel çalışmalar hardal tohumunun astım krizlerini önlediğini ortaya koymuştur.

Yıllara meydan okuyun

Hardal tohumunda bulunan karoten ve lutein  cildinizin yıllara meydan okumasına yardımcı olur.

Güçlü saçlar ve ışıldayan cilt

Hardal tohumu yağı ile saç ve cilt bakımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hardal tohumu yağını cildinize uygularken aloe vera yağıyla karıştırmanız daha iyi olacaktır. Bu yağ cildinizi ve saç derinizi nemlendirir.

Uzayan saçlar

A vitamini, E vitamini, omega-3 ve omega-6 yönünden zengin olan hardal tohumu düzenli tüketildiğinde saçların hızlıca uzamasına yardımcı olur.

Hardal tohumu nasıl kullanılır?

Bir miktar su ile bir yemek kaşığı hardal tohumunu haşlayıp; yemek ve salatalara ekleyebilirsiniz.

Bir yemek kaşığı hardal tohumunu öğüttükten sonra yoğurt ya da yemeklere baharat misali ekleyebilirsiniz.

Bir bardak su ve 1 çay kaşığı hardal tohumunu cezvede kaynatın. Yaklaşık 5 dakika sonrasında çayınızı süzüp afiyetle içebilirsiniz. Çayınızı limon ve tarçın ile tatlandırabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:49
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