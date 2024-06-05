Binlerce yahudi Kudüs'te işgali kutladı!
Kubbetü's-Sahra’nın hemen yanı başında, binlerce yahudi Kudüs’ün işgalini kutladı.
İsrailli işgalciler, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki provokatif eylemlerine gün boyunca devam etti.
Aşırı sağcı işgalci yahudiler, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla "bayrak yürüyüşü" düzenledi.
Binlerce yahudi, Kubbetü's-Sahra’nın hemen yanı başında işgali kutladı.
O anlara görüntüler sosyal medyada da gündem olurken, işgalci yahudilere tepki yağdı.