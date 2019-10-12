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Binlerce vatandaş akın etti... Konya şehidini uğurladı

Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in cenazesi (25) memleketi Konya'da yaklaşık 20 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit annesi Necla Mermer, oğlunun tabutuna sarılı Türk bayrağını okşayarak, ''Bu senin damatlığın'' diyerek ağladı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 14:43
Binlerce vatandaş akın etti... Konya şehidini uğurladı

Bir yıllık Piyade Uzman Onbaşı Şehit Yunus Mermer'in, cenazesi bugün morgdan alınıp, helallik alınmak için baba evine getirildi. Alınan helalliğin ardından da dini ve askerin törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı içindeki Namazgah'a götürüldü. Törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler, babası Recep Mermer, ailesi, yakınları ve yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Törene katılan baba Recep Mermer, taziyeleri kabul etti.

Geçen aralık ayında nişanlanan ve düğün hazırlıkları yapan şehidin nişanlısı Buse Kocabaş,  tabutu sarılıp ağladı. Kocabaş, ''Yunusum, ağlamayacağım. Onları güldürmeyeceğim''dedi. 

Ağabeyinin askeri şapkasını başına takıp tören alına gelen ve tabuta sarılan kız kardeşi Fatma Zehra Mermer de, polis olacağını ve ağabeyinin öcünü alacağını belirtti. Mermer, ''Gözümde bir damla yaş yok. Ağlamayacağım, onları sevindirmeyeceğim. Polis olacağım, öcünü alacağım'' dedi. 

Daha sonra kendileri için ayrılan yere oturan Fatma Zehra Mermer, diğer ağabeyi Veysel Mermer'in oğlu olan yeğeni Recep Talha'yı kucağına alıp, ''Yunuslar ölmez. Bir Yunus daha yetişiyor'' diyerek yeğenini gösterdi. Annesini Necla Mermer de elindeki oğlunun şapkasını sık sık öpüp, teröre tepki gösterip ağladı. 

Anne Necla Mermer, yerinden kalkıp tekrar oğlunun tabutuna sarıldı. Anne Mermer, oğlunun tabutuna sarılı Türk bayrağını okşayarak, ''Bu senin damatlığın ''diyerek ağladı. 

Dini ve askeri törenin ardından Şehit Mermer'in cenazesi Konya Şehitliği'ne defnedildi.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 14:43
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