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Binlerce Tepeköylü Başkan Uçak’ı bağrına bastı

Cumhur İttifakının Alaşehir Belediye Başkan adayı ve mevcut başkan Ali Uçak geleneksel hale getirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında Tepeköy Mahallesini ziyaret etti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:30
Binlerce Tepeköylü Başkan Uçak’ı bağrına bastı

Cumhur İttifakının Alaşehir Belediye Başkan adayı ve mevcut başkan Ali Uçak geleneksel hale getirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında Tepeköy Mahallesini ziyaret etti.


Programa Cumhur İttifakı Alaşehir Belediye Başkan adayı Ali Uçak, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk ve ilçe yöneticileri, Milliyetçi Hareket Partisi Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan ve ilçe yöneticileri, Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi adayları, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı.


Tepeköy Düğün Salonu’nda gerçekleşen programda binlerce vatandaş tarafından havai fişek gösterileri ve alkışlar eşliğinde karşılanan Başkan Ali Uçak ve beraberindekiler mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini dinledi. Mahalle sakinlerinin taleplerinin tek tek yerine getirildiğini ifade eden Başkan Ali Uçak, Tepeköy Mahallesi’ne hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğinin sözünü vererek, vatandaşlardan destek sözü aldı.



Başkan Uçak: "Gümbür gümbür geliyoruz"


Gençlerin sevgi ve coşku dolu sloganları ile gerçekleşen programda konuşan Başkan Ali Uçak, "Seccademizle, Kur’an’la, Cumhur İttifakımızla birlikte 31 Mart’ta gümbür gümbür geliyoruz. İnanın şu coşku, birlik ve beraberliğinizden, dosta güven düşmana korku veren samimiyetinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bizler göreve geldiğimiz gün bu makamda olduğumuz sürece insan ayrımı yapmayacağız dedik. Tek bir hedefimiz var dedik; bayrağını seven, ülkesi için canını veren, yeri geldiğinde düşünmeden göğsünü siper eden her görüşlü insanın başımın üstünde yeri var ve hep bu böyle olacak. Sizlere buradan bir kez daha söz veriyorum. Uyumayacağız, yorulmayacağız, tek hedefimiz olan Alaşehir’de yaşayan 105 bin kardeşimin hizmetkarı olacağız. Katılımlarınızdan ve desteklerinizden dolayı Allah hepinizden razı olsun." dedi.


Programın sonunda vatandaşlar Başkan Ali Uçak ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:30
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