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Ekonomi Binlerce şubesi bulunan dev şirket satılıyor
Ekonomi

Binlerce şubesi bulunan dev şirket satılıyor

ABD'li sandviç zinciri Subway şirketi için satış konusu gündeme geldi. Satışın 10 milyar dolar olabileceği ifade ediliyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 16:51:00 -
Binlerce şubesi bulunan dev şirket satılıyor

ABD'li sandviç zinciri Subway şirketin satışını değerlendiriyor. Şirketin satış anlaşmasının 10 milyar doların üzerinde olabileceği belirtiliyor.

Hızlı yemek sektöründe önemli bir satış gerçekleşebilir.

Konuya yakın bir kaynak, Amerikalı sandviç zinciri Subway'in, şirkette satış opsiyonlarını değerlendirdiğini söyledi.

İlk olarak Wall Street Journal'da yer alan habere göre,satış anlaşması şirketi 10 milyar doların üzerinde değerleyebilir.

Haberde sürecin henüz ilk aşamasında olduğu belirtilirken, kurumsal alıcılar ile özel sermaye şirketlerinin ilgisini çekebileceği ifade edilerek, bir anlaşma ile sonuçlanmama ihtimalinin de bulundu kaydedildi.

Şirket sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada konu ile ilgili bir yorum yapmadı.

37 binden fazla şubesi var

Dünyanın en büyük hızlı yemek restoran markalarından biri olan Subway'in 100'ü aşkın ülkede 37 binden fazla şubesi bulunuyor.

Subway'in 2021'de de satışını değerlendirdiğine yönelik haberler çıkmış ancak şirket haberleri yalanlamıştı.

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