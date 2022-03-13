Binlerce şirket Rusya'dan ayrılıyor! ABD Türkiye'yi adres gösterdi

"Türkiye güvenli bir liman" denildi, Ukrayna'daki 5 bin ABD şirketine yeni adres için "Türkiye" gösterildi.

Ukrayna-Rusya krizinde korkulan oldu. Rus birlikleri Ukrayna topraklarına girdi. Bazı ülkeler ise Rusya'ya yaptırım uyguladı. O ülkelerden biri de Amerika Birleşik Devletleri. Ukrayna'daki ABD'li 5 bin şirket ise şimdilerde ülkeden çıkmak için yer arıyor. ABD Büyükelçiliği de bu şirketlerin temsilcilerini Türkiye'ye davet etti. Bu şirketlerin Türkiye'ye gelmesi, büyük bir ekonomik kalkınmaya işaret.

Konu hakkında CNN Türk'e konuşan MÜSİAD ABD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tuncer, "Rusya'ya yatırım yapan Amerikan firmalarının ek strateji konusunda Türkiye'nin değerlendirecek ülkelerin başında geldiğini biliyoruz. ABD başta olmak üzere AB ve batılı ülkeler hem üretim anlamında hem de tüketim anlamında ana omurgayı oluşturan ülkeler. Askeri yaptırımlar ayrı olmak üzere, ekonomik boyutlarıyla Rusya'yı sıkıştırarak bu saldırı girişiminden vazgeçirmeye çalışıyorlar. Burada bir gri alan oluştu. Ve bu gri alandan Türkiye bir avantaj sağlayacak gibi gözüküyor. Ürünlerini tedarik etme konusunda bir kaynak olması açısından, Türkiye açısından bir avantaj ortaya çıkartacaktır" dedi.

Ekonomi Yazarı Sadi Özdemir de "Rusya'daki bu yatırımların önünün kapanmış olması Türkiye için evet bir fırsat. Temaslarla Moskova ya da Rusya'yı ilan edeyim, oraya çok yatırım yapayım diyen ABD şirketleri için artık o kapı kapandı. Askeri konularda anlaşamayabiliriz. İki ülke arasında bir takım sıkıntılar olabilir ama Türkiye ve Amerika'nın ticari ve ekonomik ilişkilerini ayrı tutalım, olumsuz etkilenmesin. Bu aynı zamanda istihdam demek. Mesela Türkiye'de hala var olan 2 bin ABD şirketinde 7 bine yakın istihdam var, çalışan var. Bu şirketler buradan dünyaya ihracat yapıyor. Bundan sonra bu süreç daha da hızlanabilir. Örneğin geçen sene 12 milyar dolar yabancı sermaye girişi belki de bu yıl 20 milyar doları aşabilir" diye konuştu.