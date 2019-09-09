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Binlerce seyirci Göksel ve Kolpa ile yaza veda etti

Akbatı, sekizinci yaşını iki gün boyunca devam eden Akbatı Festivali ile kutladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:56
Binlerce seyirci Göksel ve Kolpa ile yaza veda etti

Akbatı, sekizinci yaşını iki gün boyunca devam eden Akbatı Festivali ile kutladı. Festival, gün boyu birbirinden eğlenceli aktivitelerin yanı sıra Türk müziğinin sevilen iki ismi; Göksel ve Kolpa’yı ağırladı. Her iki gün de binlerce seyircinin eşlik ettiği konserler coşkuyla gerçekleşti.



Yaz tatili dönüşü dopdolu bir hafta sonu sunan Akbatı Festivali’nde; gün boyu devam eden çocuk atölyeleri, söyleşiler, gösteriler, en sevilen sokak lezzetleriyle yediden yetmişe her misafir eğlenceli vakit geçirdi. Festivalin ilk gününde sahnede Oylum Talu, Ece Vahapoğlu, Başak Sayan ve birçok ünlü isim keyifli söyleşileri ile yer alırken pop müziğin yıldız ismi Göksel konseri ile Akbatı misafirleri unutulmaz bir gün yaşadı. Bu yıl çıkardığı single’ları ’Bu Da Geçecek’ ve ’Hiç Yok’u seslendiren sevilen sanatçı, hit şarkıları ’Sen Orda Yoksun’, ’Bir Seni Konuşurum’, ’Aşkın Yalanmış’ gibi dünden bugüne eskimeyen şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Göksel, nostaljik şarkılar ile de eşsiz bir gece yaşattı.



Sakatlığına rağmen seyircileri kıramadı


"Yazın son kırıntıları bu son akşamlar Bu gecenin tadını birlikte çıkaralım" diyen Göksel, "Ayağımdaki ufak sakatlık nedeniyle bu gece dans edemeyebilirim beni mazur görün" dese de seyircilerin coşkulu alkışlarını kıramayıp seyircilerle birlikte dans etmeyi ihmal etmedi. Türk pop müziğinin yıldız ismi, büyük alkışlarla çıktığı sahne performansını yine büyük alkışlarla tamamladı.



Barış Yurtçu: "Evli bir adam olarak bu benim ilk konserim"


Festivalin ikinci gününde ise Türk rock müzik grubu Kolpa, binlerce müzikseverle buluştu. Yalnızca birkaç gün önce oyuncu Deniz Baysal ile hayatını birleştiren Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, konserlerine ara vermeden devam etti. Yurtçu, Akbatı’da sahne aldığı sırada "Evli bir adam olarak bu benim ilk konserim" ifadesini kullandı.



Vahapoğlu: "6 ayda 10 kilo aldım"


Alanında uzman konukların söyleşiler gerçekleştirdiği festivalde; ekranların sevilen ismi Oylum Talu moderatörlük rolünü üstlendi, yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu’nu ağırladı. Vahapoğlu, sağlıklı yaşam, hamilelik ve annelik üzerine katılımcılara tüyolar verdi. Herkes için sağlıklı yaşam tavsiyesinde bulunan Vahapoğlu, "Uyanma saatimizi yarım saat öne çekip kalkar kalkmaz bir bardak ılık su için. Hatta akşamdan o bardağın içine kuru kayısı ya da ceviz ekleyin ve onu için. Sabah metabolizmanın en hızlı çalıştığı saatler, bu yüzden yürüyüş yapın. Bunu 21 gün boyunca sürdürün ve hemen alışırsınız" diye konuştu.


Bebek bekleyen ve karnı giderek belirginleşen Ece Vahapoğlu, "Şöyle bir yanılgı var; 2 kişi için besleniyorsunuz doğru. Ama aynı zamanda doğru değil. Çünkü aslında o ikinci kişi henüz minicik ve makul olan normal öğünden 300 kalori fazla alınması" diye konuştu. Altı aylık hamile olan Vahapoğlu, şu zamana kadar 10 kilo aldığını ve yediklerine özen gösterdiğini ifade etti.


İkiz çocuk annesi olan Oylum Talu ise, "Ben ikizlerle 10 kilo alarak hamileliğimi tamamladım ancak erken doğum yapmak durumunda kaldım, bu yüzden yalnızca 10 kilo almış oldum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:56
  1. konser
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