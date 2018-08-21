THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Binlerce personel alınacak! İşte o kurumlar

Çok sayıda kamu kurumu binlerce personel alımı yapmak için ilana çıktı.

21 Ağustos 2018 Salı 15:25
Binlerce personel alınacak! İşte o kurumlar

Bu yılın mart ayı verilerine göre 2 milyon 430 bin memur, 213 bin 4/B statüsündeki sözleşmeli personel ve 317 bin işçi çalıştıran kamu, iş kapısı olmayı sürdürüyor.

Yıl başından beri başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere birçok kurumda yüzlerce yeni personel istihdam eden devlet, ihtiyaç duyulan kadrolara alım için ilana çıkmaya devam ediyor.

Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan ilana göre, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden 2 bin 264 sürekli işçi, 406 engelli işçi ve 330 eski hükümlü işçi alacak. Başvurular İŞKUR'a yapılacak.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alınacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinde ilan edilecek.

Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park ve Bahçelere engelli, eski hükümlü ve terör mağdurlarının da aralarında olduğu 100 geçici işçi alacak. Başvurular, 27 Ağustos'a kadar İŞKUR üzerinde yapılabilecek.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 23 proje mühendisi, 28 proje asistanı ve 9 yönetici asistanı olmak üzere toplam 60 sözleşmeli personel istihdam edecek. KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak alınacak personelin 5 katına kadar aday sınava katılmaya hak kazanacak. Sınava katılmaya hak kazanan adayların, KPSS puanları, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatleri Müsteşarlığın (www.ssm.gov.tr) internet sitesinde ayrıca ilan edilecek.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 kişisel verileri koruma uzman yardımcısı alacak. Başvurular 10-21 Eylül arasında kurum internet sitesinden yapılabilecek. Başvuranlar arasında KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, 20 Ekim 2018'deki yazılı sınava çağrılacak.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevlendirmek üzere 100 hemşirenin de aralarında olduğu toplam 152 sözleşmeli personel alacak. Başvurular, 27 Ağustos mesai saati bitimine kadar Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğüne yapılacak.

Öte yandan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı da uzman çavuş, uzman onbaşı ve sözleşmeli er alımı için ilana çık

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 15:25
  1. kamu kurumu
  2. personel alımı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayramın ilk gününde ibretlik manzara!
    1. Bayramın ilk gününde ibretlik manzara!
    2. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım!
    3. Kurbanlıkla birlikte yere çakıldı
    4. Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 4..
    5. FETÖ'nün mal varlıklarına el konuldu
    6. Şanlıurfa'da kasapların kurban kesme..
    7. İstanbul Boğazı'nda ilgi çeken gemi;..
    8. İsrail'den tepki çeken karar! Binlerce..
    9. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Harem-i..
    10. SSCB'den sonra en büyüğü...
    11. Brunson istedi! Bakın evine ne kuruldu
    12. AK Parti'li Leyla Şahin Usta: Bu..
    13. Amerika, 95 yaşındaki Nazi kampı..
    14. Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk..
    15. FETÖ'ye darbe! Mal varlıklarına el..
    16. Akciğer iltihabı belirtileri nelerdir?
    17. Ganglion kisti belirtileri nelerdir?
    18. Yurt genelinde kaçan kurbanlıklar zor..
    19. Karalahananın faydaları saymakla..
    20. Kurban eti nasıl pay edilir?
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Onları ölüme göndermeyin
    Onları ölüme göndermeyin

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı