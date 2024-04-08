Netanyahu karşıtı binlerce yahudiden İsrail Meclisi'nin önünde 'ateşkes' eylemi!
İsrailli esirlerin yakınları ve onlara destek olmak isteyen binlerce kişi, İsrail Meclisi’nin önünde Netenyahu karşıtı protesto düzenledi.
Eylemde Netenyahu'ya, "ateşkes" çağrısı yapıldı.
Siyonist İsrail’in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana süren esir protestoları, saldırıların 6. ayı geride kalırken devam ediyor.
İsrail Meclisi’nin (Knesset) önünde bir araya gelen binlerce kişi, Mısır’da bugün tekrar başlayan esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinde anlaşmaya varılmasını istedi.
Öte yandan, İsrail'de N12 News adlı televizyon kanalının yayınladığı bir ankette katılımcıların yüzde 56'sı hükümetin esirleri geri getirmek için yeterince çaba gösterip göstermediği sorusuna 'Hayır' cevabını verdi.