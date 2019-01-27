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Binlerce memura zam müjdesi! Artık sona gelindi

Kamu çalışanlarının merakla beklediği 3600 ek gösterge için teklif önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak.

27 Ocak 2019 Pazar 19:51
Binlerce memura zam müjdesi! Artık sona gelindi

Başta öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri olmak üzere kamu çalışanlarının beklediği ek gösterge düzenlemesi ile ilgili çalışmalar olumlu. Ek gösterge için teklif önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak.

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış, yüz binlerce memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği konu olarak dikkat çekiyor. 3600 ek gösterge yasalaşırsa, mevcut maaşları artırmakla birlikte emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşına da artış yansıyacak. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? çalışmada sona gelindi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde bu konuya değinerek, “3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz” demişti.

Dört meslek için tek paket

Alınan bilgiye göre; 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek göstergede 4 meslek (öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri) için tek paket hazırlanıyor. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak. Emekli ikramiyeleri en az 20-25 bin lira civarında, emekli maaşları 600-650 lira artacak.

Hem maaş hem ikramiye

Ek göstergenin artışı özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarını artırıyor. Polislerin emekli maaşı 530 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. 2200 ek göstergeli birisinin göstergesi 3600’e çıkarsa maaş artışı ‘32 lira’ oluyor. Emekli maaş artışı 650 lira artarken, emekli ikramiyesi 23 bin 210 lira artacak. 3000’den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun aylık maaşında ise 34 lira azalma olacak ama emekli maaşı 550 lira artarken, emekli ikramiyesinde de 20 bin 710 lira artış gerçekleşecek.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 19:51
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