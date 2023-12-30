Binlerce litre kaçak içki ele geçirildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 2 bin 523 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla kaçak içki üreten ve satan şüphelilere yönelik çalışmalarını artırdı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda 2 bin 523 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Tekirdağ'da polis ekiplerince 1670 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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Bu kapsamda ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramada, 1670 litre sahte içki, 45 litre etil alkol, 174 içki aroması, 146 şişe kaçak içki, sahte 1500 bandrol ve 1230 etiket ile 200 tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON TL OLAN KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1023 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1023 şişe kaçak içki, 1000 boş içki şişesi, 4 bin sahte bandrol ve suçtan elde edildiği düşünülen 33 bin 160 TL ele geçirildi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)