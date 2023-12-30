  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Binlerce litre kaçak içki ele geçirildi
Yerel

Binlerce litre kaçak içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-12-30 13:28:00 -
Binlerce litre kaçak içki ele geçirildi

Her yılbaşında olduğu gibi kaçak alkol tüketimi yine onlarca can alacak. Türkiye’nin her yerinden gelen haberlere göre, yapılan baskınlarda binlerce litre kaçak içki ele geçirildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 2 bin 523 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla kaçak içki üreten ve satan şüphelilere yönelik çalışmalarını artırdı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda 2 bin 523 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Tekirdağ'da polis ekiplerince 1670 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu kapsamda ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramada, 1670 litre sahte içki, 45 litre etil alkol, 174 içki aroması, 146 şişe kaçak içki, sahte 1500 bandrol ve 1230 etiket ile 200 tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON TL OLAN KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1023 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1023 şişe kaçak içki, 1000 boş içki şişesi, 4 bin sahte bandrol ve suçtan elde edildiği düşünülen 33 bin 160 TL ele geçirildi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

 

Kırklareli'nde bağ evinde etil alkol ve kaçak içki ele geçirildi
Kırklareli'nde bağ evinde etil alkol ve kaçak içki ele geçirildi

Yerel

Kırklareli'nde bağ evinde etil alkol ve kaçak içki ele geçirildi

Teknik, fiziki takip yapıldı: Ellerinde patladı! İstanbul'da kaçak içki operasyonu! Binlerce litre, dehşete düşürdü
Teknik, fiziki takip yapıldı: Ellerinde patladı! İstanbul'da kaçak içki operasyonu! Binlerce litre, dehşete düşürdü

Yerel

Teknik, fiziki takip yapıldı: Ellerinde patladı! İstanbul'da kaçak içki operasyonu! Binlerce litre, dehşete düşürdü

Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu!
Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu!

Gündem

Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23