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Yaşam Binlerce kuş Mehmetçik Anıtı'nı selamladı
Yaşam

Binlerce kuş Mehmetçik Anıtı'nı selamladı

Yeniakit Publisher
2023-09-04 12:42:00 -

Yazın bitmesiyle dönüşe geçen göçmen kuşlar dönüş yollarında bulunan Ankara'nın Polatlı ilçesinde görsel bir şölen oluşturdu.

Kışı geçirecekleri bölgelere göç eden binlerce göçmen kuş göç yolu üzerinde bulunan Ankara'nın Polatlı ilçesinde görüldü. Göçmen kuşlar, 22 m yüksekliğinde ki Sakarya Meydan Muharebesi'nin de gerçekleştiği yerde hayatını kaybeden Mehmetçikler anısına yapılan Kartaltepe mevkiindeki Mehmetçik Anıtı'na kondular. Milli mücadelede önemli bir yeri olan bölgede göçmen kuşların görüntüsü muhteşem bir görsel şölen oluşturdu.

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