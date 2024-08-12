Binlerce komando yığdılar: İngiliz-Amerikan özel kuvvetleri Kıbrıs'ta pusuya yattı!

İsrail'in Lübnan'a saldırı hazırlığı sürerken Gazze soykırımına sınırsız destek vermiş iki ülke, Kıbrıs güneyine yığınak yaptı. İngiltere 1000'den fazla özel kuvvet personelini Akrotiri Üssü'nde bekletirken, Limasol Limanı'na yanaşan Amerikan amfibi çıkarma gemisi USS Wasp ise Kıbrıs topraklarına 2 bini aşkın deniz piyadesi getirdi.

İsrail'in Gazze soykırımına destek veren ABD ve İngiltere şimdi Lübnan'ın işgali için hazırlık yürütüyor.

İran destekli Hizbullah örgütüne operasyon bahanesiyle kuzey sınırlarını genişletme amacındaki Benjamin Netanyahu hükümeti bölgesel savaş çıkarmakta kararlı görünüyor.

Soykırım ve işgallere destek için topraklarını emperyalist güçlere kullandıran Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Washington ve Londra'nın askerî hamleleriyle birlikte hareketli günler yaşıyor.

Kıbrıs Rumlarının yayın organlarından Havargi gazetesi, Ada güneyindeki İngiliz üssü Akrotiri'de 1000'den fazla komandonun hazır bekletildiğini yazdı. Gazete, İngliiz donanmasına ait amfibi çıkarma gemilerinin de Güney Kıbrıs açıklarına yanaştığını kaydediyor.

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KOMANDO SAYISI 3 BİNİ GEÇİYOR

Güney Kıbrıs merkezli haber siteleri de İngilizlerin Akrotiri'ye yığınağını askerî kaynaklardan doğrulattı. İngiltere'nin sözkonusu yığınağı Amerikan ordusuyla eşzamanlı gerçekleştirmesi dikkat çekiyor.

ABD donanmasına ait amfibi hücum gemisi USS Wasp yaklaşık bir haftadır Limasol Limanı'nda bulunuyor.

258 metre uzunluğundaki helikopter ve tank çıkarma gemisi USS Wasp, 2 binin üzerinde deniz piyadesi taşıyabiliyor. Limasol'daki bu gemide bulunan Amerikan askerleri ve İngiliz komandolarının toplam mevcudu 3 bini geçiyor.

'Liman ziyareti' adı altında Kıbrıs'a yanaşan Amerikan gemisi, Kıbrıs Rumlarının anti-emperyalist kesimlerince günlerdir protesto ediliyor. Tepkilerden çekinen hükümet ise sözkonusu yığınağı 'insanî yardım faaliyeti' kavramıyla perdelemeye çalışıyor.

GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, ülkesinde son dönemde yaşanan gemi ve uçak hareketlerinin, bölgedeki gelişmeler ışığında Ada'nın insanî rolünün bir parçası olduğunu ileri sürdü.

RUMLAR YİNE ATEŞLE OYNUYOR

Güney Kıbrıs açıkları sadece su üstünde değil suyun altında da hareketli günler yaşıyor. KKTC basınında yer alan haberlere göre Limasol kenti açıklarında denizde kano ile gezintiye çıkan bir kişi, hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen bir denizaltıyı görüntüledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve İsrail'in hem İran hem de Lübnan ile yaşadığı gerginliklerin ardından, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin GKRY'ye yaptığı askeri yığınak, başta Rum Kesimi'nde ana muhalefet olan AKEL olmak üzere basın tarafından eleştiriliyor.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sırasında işgalcilerin savaş uçağı ve gemilerine ev sahipliği yaptığı takdirde Hizbullah tarafından 'füzeli saldırıyla' tehdit edilmişti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Ada'nın tamamını tehlikeye atan politikası, Kıbrıs Türklerinin garantörü Türkiye'ye Yavru Vatan'a müdahale hakkı tanıyor.