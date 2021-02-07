  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Binlerce kişi çağrı yaptı! “Anayasamız Kur’an olsun”
Gündem

Binlerce kişi çağrı yaptı! “Anayasamız Kur’an olsun”

Yeni Anayasa tartışmaları devam ederken, binlerce duyarlı Müslüman sosyal medyada “Anayasamız Kur’an olsun” çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 09:10:00 - 2021-02-07 09:14:41
Binlerce kişi çağrı yaptı! “Anayasamız Kur’an olsun”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği yeni anayasa çalışmaları Türkiye genelinde heyecana neden oldu. Cunta anayasasının sonunda değişeceğini haber veren Erdoğan, Türkiye’nin yıllardır özlemini çektiği sivil anayasa için harekete geçti.

Yeni anayasa çalışmaları konusunda her kesim kendi beklentisini dile getirirken, duyarlı Müslümanlar da Twitter’dan İslam anayasası çağrısı yaptı.

20 binden fazla sosyal medya kullanıcısı, “Anayasamız Kur’an olsun” diyerek, Allah’ın hükümlerinin anayasaya girmesini istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kayserili

Anayasamız kuran ı kerim olsun inşallah
  • Yanıtla

sincanli

evet anayasamız Kur'an olsun Kur'an'ı Kerim'de daha iyi bir anayasa olamaz çünkü her çağa herkese hitap ediyor
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
CHP ile aynı çuvala girdi! Muharrem İnce'den skandal tehdit
Gündem

CHP ile aynı çuvala girdi! Muharrem İnce'den skandal tehdit

CHP’den ayrılmak için gün sayan Muharrem İnce de, konu Müslümanlar ve onların değerleri olunca CHP ile aynı çuavala girdi.

Erdoğan'ın kararına Melih Bulu'dan ilk yorum
Siyaset

Erdoğan'ın kararına Melih Bulu'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Boğaziçi Ünivetsitesi'nde iki yeni fakülte kuruldu. Boğaz..
Boğaziçi provokatörlerinin mektubundan 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük çıktı!
Gündem

Boğaziçi provokatörlerinin mektubundan 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük çıktı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör olarak görevlendirilen Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane eden provokatörler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay