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Gündem Binlerce kişi bekliyordu! Çalışma izin belgelerinin süresi uzatıldı
Gündem

Binlerce kişi bekliyordu! Çalışma izin belgelerinin süresi uzatıldı

Elle doldurulan Çalışma İzni Görev Belgeleri'nin geçerlilik tarihi 12 Mayıs 2021 saat 24.00'a kadar uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 14:08:00 - 2021-05-07 14:09:48
Binlerce kişi bekliyordu! Çalışma izin belgelerinin süresi uzatıldı

İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamındaki işveren ve çalışanların manuel olarak doldurdukları “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldı

Çalışma izin belgesi nereden alınır?

Çalışma izin belgesi E-Devlet ekranı aracılığıyla alınıyor. E devlet ekranı üzerinden alınabilen çalışma izin belgesi için öncelikle E-Devlet giriş şifresi almak gerekiyor.

Şifreniz yoksa e-Devlet internet sitesi üzerinden internet bankacılığı ile giriş yap seçeneğini kullanarak da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi alabilmek için bu girişi tamamladıktan sonra "İçişleri Bakanlığı E-Başvuru" ekranına ulaşmanız gerekiyor. Bu ekrandan sonra sayfada yer alan linke tıklayarak ya da arama bölümüne bu ifadeyi yazarak ulaşabilirsiniz.

Sistemde yaşanan yoğunluk sebebiyle karşınıza "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı." ya da işleminiz devam ediyor şeklinde bir uyarı çıkabilecektir. Bu durumda işleminizin devam etmesini beklemeniz gerekmektedir.

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Yorumlar

Polat

Yazık günah güzelim memleket kimlere emanet. 2 gün sonrasını hesap edemeyen bir yönetim.
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