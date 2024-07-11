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Gündem Binlerce kilometre yoldan geldi! Xiaomi'nin elektrikli otosu Türkiye'de
Gündem

Binlerce kilometre yoldan geldi! Xiaomi'nin elektrikli otosu Türkiye'de

Yeniakit Publisher
2024-07-11 16:35:00 -
Binlerce kilometre yoldan geldi! Xiaomi'nin elektrikli otosu Türkiye'de

Xiaomi'nin elektrikli aracı SU7 satın alan bir aile, Çin'den İstanbul'a kadar arabayla geldi. 10 bin kilometre mesafesi olan yolculuk tam 28 gün sürdü.

Xiaomi, 28 Aralık'ta düzenlediği etkinlikte merakla beklenen elektrikli otomobilini tanıtmıştı.

Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl içinde araç işine 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Otomobil, Çin’de Xiaomi adına Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) tarafından üretiliyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7, dikkat çekici bir yolculuğa imza attı.

Çin'den İstanbul'a geldi

"Squeaky parallel world" isimli YouTube kanalı sahibi bir aile, SU7'yi Çin'den İstanbul'a 10 bin kilometre yol kat ederek getirmeyi başardı.
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28 gün süren bu uzun yolculuk boyunca araçta herhangi bir problem yaşanmaması da dikkat çeken bir detay oldu.

Yolculuk boyunca 17,8 kWh/100 km gibi oldukça düşük bir ortalama tüketim değeri yakalayan SU7, bu sayede elektrikli otomobillerin uzun mesafeli seyahatler için de kullanılabilir olduğunu kanıtlamış oldu.

SU7'nin Türkiye'ye giriş tarihiyle ilgili ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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