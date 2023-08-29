Binlerce kilometre ötedeki ülkeden Türkiye'ye görülmemiş teklif: Ülkemize gelin tarım yapalım

Afrika İş Forumu ve Fuarı'nın düzenlediği AFEX'23 etkinliği 29-31 Ağustos'ta İstanbul Pullman Otel'de başladı.

Etkinlikte konuşan Bakan Junior, Gine'nin Afrika'nın batısında bulunan bir ülke olduğunu, 36 bin kilometrekarelik bir alana yayıldığını, 2 milyon kişinin yaşadığını belirterek "Ekonominin önemli bir kısmı tarımdan oluşuyor" dedi.

'Türkiye'yle ortaklığa hazırız'

Junior, şöyle devam etti: "Kaju birinci ihraç ürünümüz. Toplumumuzda çoklu etnik yapı bulunuyor. Senegal ile komşuyuz. Gine'de çok ciddi fırsatlar var. Tarım sektörü kalkınmada çok ciddi fırsatları beraberinde getirirken herkese kapımızın açık olduğunu, işbirliğine kapı araladığımızı da söylemek isteriz. Türkiye ile birlikte ortaklık yapmaya hazırız. Birincil hedefimiz ekonomik durumumuzu iyileştirmek."

Kenyalı üreticilerin çiçeklerini THY taşıyor

Türk Afrika İş Adamları Derneği (TABA) Başkanı Muhammet Fatih Akbulut da "Afrika'daki büyükelçilik 44'e çıktı. Halihazırda Türk Hava Yolları'nın (THY) uçtuğu destinasyon sayısı 64. Bu son derece önemli bir konu. Afrika birbirine İstanbul aracılığıyla bağlanıyor." dedi.

Pek çok Kenyalı çiçek üreticisinin Afrika'ya ürünlerini THY aracılığıyla sattığını belirten Akbulut, Türkiye'nin son derece stratejik bir lokasyona sahip olduğunun altını çizdi.

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Ticaret 30 milyar dolara yükseldi

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin 4,5 milyar dolar olduğunu, 30 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Akbulut, "2009 yılına kadar işler olması gerektiği gibi iyi değildi. Halihazırda Türk ve Afrika şirketleri bu atmosferi değiştirdiler." diye konuştu.

İstanbul'dan 64 farklı Afrika kentine gidebildiğinin altını çizen Akbulut, "Türk iş adamları Afrikalı iş adamlarıyla bir araya gelmeli. Her yıl Türk-Afrika ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için organizasyonlar düzenleyeceğiz." dedi.