  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Binlerce kilometre ötedeki ülkeden Türkiye'ye görülmemiş teklif: Ülkemize gelin tarım yapalım
Ekonomi

Binlerce kilometre ötedeki ülkeden Türkiye'ye görülmemiş teklif: Ülkemize gelin tarım yapalım

Yeniakit Publisher
2023-08-29 16:03:00 - 2023-08-29 16:07:53
Binlerce kilometre ötedeki ülkeden Türkiye'ye görülmemiş teklif: Ülkemize gelin tarım yapalım

Gine Ticaret Bakanı Joao S. Handem Junior, Türkiye'ye tarım konusunda ortaklık teklifinde bulundu.

Afrika İş Forumu ve Fuarı'nın düzenlediği AFEX'23 etkinliği 29-31 Ağustos'ta İstanbul Pullman Otel'de başladı.

Etkinlikte konuşan Bakan Junior, Gine'nin Afrika'nın batısında bulunan bir ülke olduğunu, 36 bin kilometrekarelik bir alana yayıldığını, 2 milyon kişinin yaşadığını belirterek "Ekonominin önemli bir kısmı tarımdan oluşuyor" dedi.

'Türkiye'yle ortaklığa hazırız'

Junior, şöyle devam etti: "Kaju birinci ihraç ürünümüz. Toplumumuzda çoklu etnik yapı bulunuyor. Senegal ile komşuyuz. Gine'de çok ciddi fırsatlar var. Tarım sektörü kalkınmada çok ciddi fırsatları beraberinde getirirken herkese kapımızın açık olduğunu, işbirliğine kapı araladığımızı da söylemek isteriz. Türkiye ile birlikte ortaklık yapmaya hazırız. Birincil hedefimiz ekonomik durumumuzu iyileştirmek."

Kenyalı üreticilerin çiçeklerini THY taşıyor

Türk Afrika İş Adamları Derneği (TABA) Başkanı Muhammet Fatih Akbulut da "Afrika'daki büyükelçilik 44'e çıktı. Halihazırda Türk Hava Yolları'nın (THY) uçtuğu destinasyon sayısı 64. Bu son derece önemli bir konu. Afrika birbirine İstanbul aracılığıyla bağlanıyor." dedi.

Pek çok Kenyalı çiçek üreticisinin Afrika'ya ürünlerini THY aracılığıyla sattığını belirten Akbulut, Türkiye'nin son derece stratejik bir lokasyona sahip olduğunun altını çizdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ticaret 30 milyar dolara yükseldi

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin 4,5 milyar dolar olduğunu, 30 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Akbulut, "2009 yılına kadar işler olması gerektiği gibi iyi değildi. Halihazırda Türk ve Afrika şirketleri bu atmosferi değiştirdiler." diye konuştu.

İstanbul'dan 64 farklı Afrika kentine gidebildiğinin altını çizen Akbulut, "Türk iş adamları Afrikalı iş adamlarıyla bir araya gelmeli. Her yıl Türk-Afrika ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için organizasyonlar düzenleyeceğiz." dedi.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Güzel teklif.Hemen yanıt verilip,değerlendirilmeye alınmalı.

Fatih

Heee ...bizde arazi yok ya...burda üreticiler parayı koyacak yer bulamıyor... Gözümüzü dışarıya diktik
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23