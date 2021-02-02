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Dünya Binlerce hektarlık arazi küle döndü! Avustralya yanıyor
Dünya

Binlerce hektarlık arazi küle döndü! Avustralya yanıyor

Avustralya'da yaşanan yangınlarda 7 bin hektarlık alan küle döndü.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 10:33:00 -
Binlerce hektarlık arazi küle döndü! Avustralya yanıyor

Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletine bağlı Perth kentinin kuzeyindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kent, korona virüs nedeniyle karantinada bulunurken, hızla yayılan alevlerin tehdit ettiği bölgelerdeki sakinlerin tahliye edilmesine karar verildi. Yetkililer, şu ana kadar 7 bin hektardan fazla alanın küle döndüğünü ve en az 30 evin kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

Batı Avustralya (WA) Başbakanı Mark McGowan, eyaletin iki farklı acil durumla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Şu anda WA iki farklı tür acil durumla mücadele ediyor, tehlikeli bir yangın durumu ve Covid-19 nedeniyle kilitlenme durumu" ifadelerini kullandı.

Kentteki durumu 'son derece endişe verici ve ciddi' olarak nitelendiren McGowan, korona virüsün yayılma riskini azaltmak için yangın tehlikesi altında bulunmayan bölgelerdeki sakinlerin evde kalması gerektiğini belirtti.

Kentin kuzeybatısındaki Swan kentinin Belediye Başkanı Kevin Bailey, yangının bir gecede şehrin dışındaki düzlüklere sıçradığını bildirdi. Bailey, onlarca kişinin acil tahliye merkezine kaçtığını, diğerlerinin ise başka insanların evlerine sığınmak istediğini ifade etti. Bailey, "Özellikle Covid-19 kısıtlamaları varken bu seçeneği kullanıyorlar. Büyük bir kalabalığın içine girmek yerine başka bir konaklama yeri aradılar" dedi.

Öte yandan Batı Avustralya eyalet hükümeti, kentte 10 aydır ilk yerel vakanın bir otel görevlisinde tespit edilmesinden sonra pazar günü yeni tedbirleri yürürlüğe koymuştu. Eyalet Başbakanı McGowan, enfekte kişinin 150’ye yakın kişiyle temasının olduğunun tespit edildiğini ifade etti. İki milyon nüfuslu Perth kenti, cuma gününe kadar karantinada bulunuyordu.

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Yorumlar

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Allah canlı hayvanlara yardım etsin hayvanlar olmasaydı yerle bir yok olsun batsın okyanusa avustralya derdim ama maalesef hayvanlar var
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