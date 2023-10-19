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Gündem Binlerce Filistinli içecek su bile bulamıyor
Gündem

Binlerce Filistinli içecek su bile bulamıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-19 18:35:00 -
Binlerce Filistinli içecek su bile bulamıyor

İsrail'in abluka altında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle Eş-Şifa Hastanesine sığınan Filistinliler, günlerdir en temel ihtiyaç malzemelerinden yoksun şekilde hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail'in Gazze'deki yerleşim alanlarını hedef alan saldırılarından kaçan binlerce Filistinli, kentin batısındaki Şifa Hastanesine sığındı.

Hastanenin bahçesinde kalan aileler, en temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun. Ne doğru düzgün yiyecekleri var, ne içecek suları.

"Cehennemden kaçtık"

İsrail'in evlerinin bulunduğu bölgeye saldırılarından kaçarak Şifa Hastanesine sığınanlardan biri de 6 kişilik Saada ailesi. İsrail savaş uçaklarının hastane yakınında bir binaya saldırı düzenlemesine rağmen aile, hastanenin kendileri için İsrail'in füzelerinden uzak güvenli bir yer olduğuna inanıyor.

"Cehennemden kaçtık." diyen 38 yaşındaki İbrahim Saada, yüzlerce aileyle Şifa Hastanesine sığındıklarını ve burada başlarına bir şey gelmeyeceğini umduklarını söyledi.

Babasının hasta olduğunu ve böbrek yetmezliği çektiğini aktaran Saada, şu anki koşullarını şöyle anlattı:
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"Trajik bir hayat yaşıyoruz. Suyumuz, elektriğimiz yok. Tuvalete gitmeyi bile bilmiyoruz. Güven içinde yaşamak istiyoruz. Evimde ailemle birlikte yaşamak istiyoruz. Savaşın bitmesini istiyoruz."

"Burada hayat yok"

Toplam 6 kişiden oluşan Beravi ailesi de sığındıkları hastane bahçesinde yıpranmış bir yatak ve kartonların üzerinde yatıyor.

AA muhabirine konuşan 57 yaşındaki Filistinli Eşref el-Beravi, "Durum trajik... Burada hayat yok. Yaşam için gereken asgari ihtiyaçlardan yoksunuz: Su, yiyecek ve yatak yok." ifadelerini kullandı.

Beravi, "İsrail'in Gazze şehrinin doğusundaki bölgemizi bombalaması, çocukları öldürmesi ve evleri tamamen yok etmesi nedeniyle evlerimizden sürüldük. Başımıza gelebilecek bir sağlık felaketinden korkuyoruz. Huzurumuz yok ve biz de Arap ülkelerinin de yanımızda olacağını umuyoruz." diye konuştu.

"Su ve elektrik yok"

Şifa Hastanesi bahçesinde kurdukları çadırda ailesiyle yaşayan 12 yaşındaki Melek Heniyye ise savaşın devam etmesinden dolayı sürekli korktuğunu söyledi.

Küçük Melek, yaşadıkları dramı şu sözlerle anlattı:

"Günlerdir buradayız. Su ve elektrik yok. Ekmek, kekik ve hafif şeyler yiyoruz. Her yerin bombalanmasıyla insanların öldürüldüğünü gördük. Umarım savaş biter ve evime dönüp eskisi gibi güven ve emniyet içinde yaşayabilirim."

Çocuklar savaşın bitmesini diliyor

Melek'in dileğini paylaşan 13 yaşındaki Muhammed el-Mevla da savaşın bitmesini ve evlerine dönüp normal bir hayat yaşayabilmek istediğini söyledi.

Önce bir okula sığındıklarını ardından ve okulun bombalama tehdidi altında olduğu bilgisini aldıklarını belirten Muhammed, güvenli olduğunu düşündükleri için Şifa Hastanesi bahçesine geldiklerini aktardı.

"Çok zor bir hayat yaşıyoruz." diyen Muhammed, aile fertlerinin bazı eşyaları almak için eve döndüğü sırada yakındaki sitelerin bombalanması sonucu öldüğünü dile getirdi.

 

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