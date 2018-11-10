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Binlerce çocuğun umudunu çalan hırsızın ifadesi ortaya çıktı

Bursa'da 3 ayrı iş yerinde, LÖSEV tarafından lösemili çocukların tedavilerinde kullanılmak üzere bağış toplamak için konulan kumbaraları çalan hırsızın ifadesi ortaya çıktı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:49
Binlerce çocuğun umudunu çalan hırsızın ifadesi ortaya çıktı

Bursa'da LÖSEV tarafından lösemili çocukların tedavilerine destek için iş yerlerine konulan bağış kumbaralarını çalarken güvenlik kameralarınca görüntülenen Umut A. (25), bir çocuk parkında bankta uyurken polisler tarafından yakalandı. Umut A. "Karnım açtı, ne yapacağımı bilemez bir haldeydim" diyerek kendini savundu.

3 ayrı iş yerinde hırsızlık yaptı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde 3 ayrı iş yerinde, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından lösemili çocukların tedavilerinde kullanılmak üzere bağış toplamak için konulan ve herhangi bir güvenlik önlemi alınmayan kumbaralardan, 1,5 ay içerisinde 3 adedi çalındı. Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde unlu mamuller satan işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştirenin hırsızlık ve kapkaç suçlarından sabıkası olan Umut A. olduğunu tespit etti.

"Karnım açtı"

Umut A., Osmangazi ilçesinde bir çocuk parkındaki bankta dün gece uyurken yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube'nde sorgulaması yapılan Umut A.'nın, "Karnım açtı, ne yapacağımı bilemez bir haldeydim. İki iş yerinden LÖSEV kumbaralarını aldım. Kutuları nereye attığımı hatırlamıyorum. Pişmanım" dediği bildirildi.

Cezaevine konuldu

Umut A., 'hırsızlık' suçundan Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. Daha önce de LÖSEV'in kumbarasını çalan Ş.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 16:49
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Bursa
  3. Bursa Emniyet Müdürlüğü
  4. Osmangazi
  5. Bursa Adliyesi
  6. Nilüfer
  7. LÖSEV
  8. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı

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