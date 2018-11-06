0553 313 94 23
impression

Binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Kamuda beceriye göre ödül

Kamu personelinin daha etkin hale gelmesi için Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan çalışmanın detayları netleşmeye başladı.

06 Kasım 2018 Salı 06:16
Binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Kamuda beceriye göre ödül

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni sistemde bürokrasinin azaltılması ve sistemin hızlı çalışmasına yönelik yaptığı çağrının ardından kamu personeline yönelik kriterler için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın da içerisinde yer aldığı çalışma kapsamında kamudaki insan kaynakları detaylı analiz edilecek.

Hizmet-personel-ücret

Mevcut kamu personeli insan kaynağının etkin kullanılması için, sıkıntılı olduğu tespit edilen ‘hizmet-personel-ücret’ mekanizmasının yapılandırılması gündemde. Yeni çalışma kapsamında, kamu personeli bilgi sisteminin daha önce başlayan çalışmaları öncelikle tamamlanacak. Oluşturulacak bu altyapıyla her personelin bilgi ve beceri düzeyleri tespit edilecek ve sisteme aktarılacak. Hizmet içi eğitimlerle birlikte bilgi ve beceri düzeyinde olası eksiklikler tespit edilerek eğitimler verilecek.

Bu kapsamda Yeni Ekonomik Program’da da yer alan ‘kamuda esnek çalışma’ için yeni modeller geliştirilecek. Kamuda çalışanlarının becerilerinin yanı sıra ‘yetenek’ ölçümleri de yapılacak. Bürokrasinin azaltılması ve kamuda iş ve işlemlerin hızlandırılması için yapılacak düzenlemenin ardından ödül ve performans sistemi hayata geçirilecek. Bu sistemde de etkinlik ve verimlilik analizleri her bir kamu görevlisi için ayrı ayrı yapılacak. Kamu personelinin verimliliği ve başarılarına göre ödüllendirme sistemi hayata geçirilecek. Tüm bu çalışmalar 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 06:16
  1. gazetekamu
  2. ödül

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    1. İnternetten satmaya başladılar! Alan..
    2. Korkunç olay: 2 yaşındaki yeğenini 5...
    3. 2 bina birden çöktü... 10 kişi kayıp
    4. Perde fiyatı sorup kartvizit aldı.....
    5. Balıkesir’de kabus gecesi… Bir kişi..
    6. Asfaltın bir karış altından tarih..
    7. Bakan Soylu Türkiye içindeki PKK'lı..
    8. Erdoğan imzaladı... Yeni kurulan..
    9. Binlerce çalışanı ilgilendiriyor.....
    10. Polis onları her yerde arıyor… Hayat..
    11. Ve Cenk Tosun Süper Lig'e geri..
    12. Fatih Terim'den yönetime çok sert..
    13. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan..
    14. Konyaspor Teknik Direktörü Rıza..
    15. Fenerbahçe yönetimi teknik direktör..
    16. Beşiktaş'tan Volkan Babacan bombası!
    17. ABD'den İran'a 3 şehirde izin: O..
    18. Nepal'de facia! Nehre düşen araçta 10..
    19. Güney Kore ve Kuzey Kore'den ortak..
    20. Lüks villaya uyuşturucu operasyonu!..
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'