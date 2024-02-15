Binlerce arkadaşları katledildi! Can pazarında Kur’an aşkı

İslam’ı ve Müslümanları boğmak isteyen Siyonist düşüncenin işgali altında ki Filistin topraklarında böyle bir icazet töreni gözlerimizi yaşartırken, yüreklerimize de su serpti.



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İslam adına böyle bir tablo bizler için, İslam Düşmanlarının, İslam’a ve Müslümanlara olan kin ve nefretlerinin sebeplerini anlamamıza da vesile oldu.

Hafızlık gibi değerli bir kurumun dünya döndükçe devam edeceğini, bunu hiç kimsenin engelleyemeyeceğini beyan ediyor, buradan bütün hafızlarımıza da sevgi ve muhabbetlerimizi sunuyoruz.