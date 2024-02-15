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Gündem Binlerce arkadaşları katledildi! Can pazarında Kur’an aşkı
Gündem

Binlerce arkadaşları katledildi! Can pazarında Kur’an aşkı

Yeniakit Publisher
2024-02-15 14:58:00 - 2024-02-15 15:22:48

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan ve yerinden edilenlerin barınma merkezi olarak kullandığı Şefa Amr Okulu'nda, Kur'an-ı Kerim'in bazı bölümlerini ezberleyen 40 öğrenci için tören düzenlendi

İslam’ı ve Müslümanları boğmak isteyen Siyonist düşüncenin işgali altında ki Filistin topraklarında böyle bir icazet töreni gözlerimizi yaşartırken, yüreklerimize de su serpti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İslam adına böyle bir tablo bizler için, İslam Düşmanlarının, İslam’a ve Müslümanlara olan kin ve nefretlerinin sebeplerini anlamamıza da vesile oldu.

Hafızlık gibi değerli bir kurumun dünya döndükçe devam edeceğini, bunu hiç kimsenin engelleyemeyeceğini beyan ediyor, buradan bütün hafızlarımıza da sevgi ve muhabbetlerimizi sunuyoruz.

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