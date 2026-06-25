  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kemalist tayfa şok! Halil Ergün: Ben Atatürkçü olmadım hiç! Bu ülkede her haltı onlar yedi Polonya'dan Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi çok kritik çıkış! Polonya Başbakanı Donald Tusk birlik mesajı vererek Rusya tehdidine dikkat çekti! Ankara'daki zirveye sayılı günler kala Almanya'dan flaş açıklama İsrail'de askere gitmek istemeyen Harediler yolları kesti! Tel Aviv ve Kudüs'te Haredi Yahudiler ile polis birbirine girdi! Savaşın kaybedeni Trump: İran, istediğim her şeye razı oluyor İçişleri Bakanlığı DEM'li belediyeye soruşturma izni verdi: Hamza'nın katilleri için hesap vakti ABD, Hürmüz'deki son durumu duyurdu Demirtaş şafak mı sayıyor?: Az kaldı! İtalya Başbakanı Meloni'den NATO çağrısı Serdar Akinan'dan bomba iddia! ‘Özgür Özel cephesi toplu istifa ederek o partiye geçecekler’
Yerel Binlerce arı mağarayı bal deposu haline getirdi
Yerel

Binlerce arı mağarayı bal deposu haline getirdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan bir vatandaş karşılaştığı ilginç manzarayı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerinde, mağaranın duvarlarını kaplayan binlerce arının durmaksızın çalıştığı, yoğun uğultunun mağara içerisinde yankılandığı anlar yer aldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan bir vatandaş, dağlık alandaki bir mağarada binlerce arıyla karşılaştı. Büyük bir uğultunun yükseldiği mağarada arıların hummalı şekilde bal yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yaklaşık bin 200 rakımlı dağlık bölgede doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş, mağaralardan birinin içerisinde binlerce arının bulunduğunu fark etti. Mağaraya yaklaştıkça yükselen yoğun uğultu dikkat çekerken, içerideki arıların kaya yüzeylerinde oluşturdukları peteklerde hummalı şekilde bal yaptığı görüldü.

Karşılaştığı ilginç manzarayı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan vatandaşın görüntülerinde, mağaranın duvarlarını kaplayan binlerce arının durmaksızın çalıştığı, yoğun uğultunun mağara içerisinde yankılandığı anlar yer aldı.

Kovana polen yerine çiçeği koparıp kraliçeye getiren arı gülümsetti
Kovana polen yerine çiçeği koparıp kraliçeye getiren arı gülümsetti

Yaşam

Kovana polen yerine çiçeği koparıp kraliçeye getiren arı gülümsetti

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaş'ta tesettürlü kadına hadsizce dil uzatan militan zihniyetli şahıs ensesinden yakalandı!
Gündem

Kaş'ta tesettürlü kadına hadsizce dil uzatan militan zihniyetli şahıs ensesinden yakalandı!

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir markette kendi halinde alışveriş yapan mütedeyyin bir kadına, sırf inancının gereği olan tesettürü kuşandığı i..
Her yerde aranan kayıp tapu çalışanı gölün dibindeki araçta ölü bulundu
Gündem

Her yerde aranan kayıp tapu çalışanı gölün dibindeki araçta ölü bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde 3 gündür kayıp olarak her yerde aranan 40 yaşındaki Esma Yöro Türker, Derbent Baraj Gölü’nde suya gömülü otomobili..
Özdağ'ın Şeyh Said provokasyonu hukuk duvarına çarptı! AK Parti'li Fırat, maskesi düşenlerin acizliğini tek tek deşifre etti!
Gündem

Özdağ'ın Şeyh Said provokasyonu hukuk duvarına çarptı! AK Parti'li Fırat, maskesi düşenlerin acizliğini tek tek deşifre etti!

Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ’ın, Şeyh Said'in hatırasına yönelik sarf ettiği çirkin hakaretler ve nefret söylemleri yargı ta..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23