Binicilik tutkunları Bursa’da bir araya geliyor

Sur Yapı Marka AVM, 27-28 Temmuz tarihlerinde Tabiat Binicilik Merkezi tesislerinde gerçekleşecek müsabakada ata sporu olan biniciliği desteklemeye hazırlanıyor. Ülke genelinde çok sayıda sporseveri bir araya getirmeyi hedefleyen etkinlikte, binicilik eğitimleri ile birlikte geleneksel ve modern okçuluk, atlı orman gezileri, göl ve bisiklet turları her yaştan katılıma açık olacak.

Türkiye’nin önde gelen markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM, Tabiat Binicilik Merkezi’nde gerçekleşecek müsabakanın kupa sponsoru olacak. Her yaşa uygun binicilik eğitimleri, geleneksel okçuluk faaliyetleri, atlı orman gezileri, göl ve bisiklet turları gibi etkinliklere ev sahipliği yapan tesis, ülke genelinde çok sayıda sporseveri de bir araya getirecek.

Dünya Binicilik Federasyonu standartlarına uygun müsabakalara ev sahipliği yapan Tabiat Binicilik Merkezi, 64 lisanslı binici ve 53 at sayısıyla yılda 30 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlıyor. Sur Yapı Marka AVM, 27 - 28 Temmuz’da Uludağ’ın eteklerinde göl ve orman manzarasında gerçekleşecek müsabakanın zafer kupasına adını yazdıracak.